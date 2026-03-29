Más de 2.000 muertos y Teherán sin luz: el balance de los bombardeos de EE.UU. e Israel sobre Irán

Las autoridades iraníes elevaron este domingo a 2.076 el número de personas fallecidas y a 26.500 las heridas desde el inicio de los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel sobre el país persa, en lo que constituye el balance oficial más reciente de una ofensiva que continúa escalando.
Los ataques dejaron sin electricidad a varias zonas de la capital iraní tras golpear directamente la infraestructura que abastece a la ciudad. El Ministerio de Energía de Irán confirmó interrupciones en el suministro en áreas de Teherán y de la provincia de Alborz, provocadas por daños en una torre de alta tensión y en la subestación de Dushan Tappeh.
El viceministro del ramo, Mostafa Rajabi Mashhadi, indicó que se activaron subestaciones de respaldo y que el restablecimiento del servicio estaba previsto en cuestión de horas.
La ofensiva también alcanzó centros académicos por segunda vez en pocos días. Las autoridades de Isfahán reportaron un nuevo bombardeo contra la Universidad Tecnológica de esa ciudad, golpeada ya en la misma semana, además de ataques en Shahin Shahr y Najafabad. Un día antes, la Universidad de Ciencia y Tecnología de Teherán había sido blanco de una operación similar.
La Guardia Revolucionaria respondió con una amenaza directa: advirtió que todas las universidades de Israel y de Estados Unidos serán consideradas «objetivos legítimos» hasta que Irán pueda atacar en represalia al menos dos instituciones académicas por cada una de las suyas destruidas.
Jamenei agradece a Irak
En el plano diplomático, el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei —quien se ha mantenido en un perfil bajo desde su nombramiento— agradeció este domingo al pueblo y a las autoridades religiosas de Irak por su respaldo en el conflicto. El mensaje fue dirigido al Gran Ayatola Ali al-Sistani, figura central del chiismo mundial, quien semanas atrás había llamado a los musulmanes a denunciar lo que describió como «una guerra injusta» contra Irán.
Fuentes: EFE, AFP, agencias Tasnim, Fars, Mehr e ISNA.