Mauricio Ortega es el nuevo gerente general de Valores Simesa

Valores Simesa anunció un cambio en su representación legal tras la decisión de su Junta Directiva de aceptar la renuncia de Carlos Felipe Trujillo Gómez al cargo de gerente y designar como su reemplazo a Mauricio Ortega Jaramillo, quien asume la dirección de la compañía.
La compañía informó que, con esta decisión, la estructura de representación legal queda encabezada por Mauricio Ortega Jaramillo como gerente, acompañado por Edwin Alejandro Aguilar Vargas como representante legal suplente y María Alejandra Castaño Gómez como segunda suplente del gerente.
Ortega Jaramillo es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, con especializaciones en Derecho Tributario y en Derecho Administrativo de la misma institución, y cuenta con una trayectoria profesional ligada al ámbito jurídico y corporativo en Colombia.
Su experiencia incluye cargos como socio-gerente de la firma Suma Legal, además de haber sido gerente legal y secretario general de Cristalería Peldar, asistente de la vicepresidencia jurídica de la ANDI y abogado asesor y litigante en distintos procesos empresariales.
A lo largo de su carrera también ha participado en juntas directivas y organizaciones culturales y sociales, como la presidencia de la junta directiva del Museo de Arte Moderno de Medellín y su rol como miembro del consejo directivo de la Fundación Fraternidad Medellín, lo que refleja una trayectoria que combina el ejercicio del derecho corporativo con la participación en iniciativas institucionales y culturales.
El nombramiento se da en un momento en el que Valores Simesa continúa desarrollando su estrategia empresarial y de inversión, con el relevo en la gerencia orientado a dar continuidad a la gestión de la organización y fortalecer su gobierno corporativo.
