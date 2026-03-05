Mayores de 50 serán clave en las elecciones 2026, mientras los jóvenes pierden peso en las urnas

Las elecciones al Congreso de Colombia y las consultas presidenciales de 2026 tendrán un protagonista importante, los ciudadanos mayores de 50 años.
Así lo revela un análisis del Banco Popular, que advierte sobre cómo el envejecimiento de la población está transformando el escenario electoral.
En la primera vuelta de 2022, 7,6 millones de votantes mayores de 50 años representaron el 38 % del total de sufragios. Para 2026, esa cifra podría superar los 8,2 millones —un crecimiento del 8 %—, consolidando a este segmento como el grupo con mayor participación electoral del país.
El contraste con los jóvenes es llamativo: los votantes de entre 18 y 25 años apenas alcanzarían 2,7 millones de votos, con un incremento de solo el 1,5 %.
La tendencia se acentúa en una eventual segunda vuelta: los mayores de 50 años pasarían de 7,89 millones de votantes en 2022 al 41 % del electorado proyectado para 2026, con cerca de 8,58 millones de votos.
El informe plantea una pregunta de fondo que trasciende las estadísticas: ¿está el debate político colombiano preparado para un país que envejece a ritmo acelerado? Al finalizar el próximo gobierno (2026–2030), Colombia tendrá más personas mayores de 50 años —15,5 millones— que menores de 19 años —14 millones—.
Seguridad y preferencias políticas del segmento 50+
Las diferencias generacionales también se expresan en las urnas. La mayor preocupación de los mayores por la seguridad se traduce en preferencias electorales: el 27,9 % de los votantes de este segmento declara intención de votar por el partido Centro Democrático para el Senado, frente a apenas el 9 % entre los jóvenes de 18 a 24 años.
En la primera vuelta presidencial, los candidatos con un discurso más enfocado en seguridad generan mayor adhesión entre los mayores, mientras que el candidato vinculado a la continuidad del gobierno actual despierta más entusiasmo entre los votantes jóvenes.
La Gran Consulta también tiene brecha generacional
En la Gran Consulta por Colombia —la que mayor intención de voto reúne con un 32 %— las diferencias por edad son igualmente notorias: Paloma Valencia se consolida como la candidata preferida entre los mayores de 60 años, mientras que Vicky Dávila reúne mayor apoyo entre los electores más jóvenes.