Mayores ventas de combustibles, petróleo y minerales aumentaron exportaciones de Colombia en agosto

Para agosto de 2026, las exportaciones se ubicaron en US$4.456,2 millones FOB. Lo anterior significó un alza de 15,1 % frente al mismo mes de 2025, en el cual se registraron US$3.871,5 millones FOB.
Los rubros que tuvieron la mayor representación y que aportaron a las ventas en el exterior de Colombia fueron los combustibles y las industrias extractivas, con una participación de 40,1 %, seguidos por bienes agropecuarios, alimentos y bebidas, con una representatividad de 23,9 %; manufacturas, 20 %; y otros sectores, 16 %.
Pero, si se miran las variaciones que tuvieron cada uno de esos segmentos, los combustibles y las industrias extractivas tuvieron un crecimiento de 23,8 % en la variación interanual. Las manufacturas, un alza de 5,6 %, mientras que los bienes agropecuarios, alimentos y bebidas tuvieron una baja de 16 %.
En el total entre enero y agosto de 2026, las exportaciones ascendieron a US$36.880,7 millones FOB, registrando un alza de 12,8 % respecto al mismo periodo de 2025, en el cual hubo una cifra de US$32.680,3 millones.
En este periodo, los combustibles también registraron la mayor representación, con 40,3 %, seguidos de los bienes agropecuarios, alimentos y bebidas, con 26,4 %; manufacturas, 19 %; y otros sectores, 14,4 %. Sin embargo, los bienes agropecuarios, bebidas y alimentos tuvieron una baja de 4,1 % y los de manufacturas, de 1,5 %, mientras que los combustibles y la producción de industrias extractivas tuvieron un aumento de 16,9 %
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