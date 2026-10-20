Medellín avanza en reforma al POT con cambios en vivienda, turismo y renovación urbana

El Concejo de Medellín aprobó en primer debate las modificaciones de mediano plazo al Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que buscan impulsar la construcción de vivienda nueva, regular los alquileres turísticos y adaptar la ciudad al cambio climático.
La iniciativa recibió el respaldo unánime de los siete integrantes de la Comisión Primera y ahora pasará a discusión en la plenaria del Concejo, donde se definirá su aprobación definitiva.
El proyecto contempla modificar cerca del 78 % del articulado del POT adoptado en 2014. De esta manera, solo el 22 % de las disposiciones permanecería sin cambios, incluidas las relacionadas con la clasificación del suelo, el modelo de ocupación, las zonas de protección y las áreas estratégicas y patrimoniales.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró el avance del proyecto y reiteró que aumentar la oferta de vivienda nueva es una de las prioridades de la Administración distrital, ante el déficit habitacional y los elevados precios de compra y arrendamiento.
“La generación de nueva vivienda es una de nuestras grandes prioridades. Es evidente que el POT anterior del 2014 generó restricciones para la construcción de vivienda. Hoy existe un gran déficit. En gran parte causante de la crisis de precios altos en vivienda que hoy se tiene en Medellín. Proteger la vivienda familiar es una de mis grandes prioridades”, afirmó el mandatario.
Vivienda turística y renovación urbana, entre los cambios del POT
Uno de los puntos más debatidos de la propuesta es la regulación de las viviendas turísticas. Los cambios plantean concentrar esta actividad en zonas de alta mixtura y áreas de vocación, estas últimas ubicadas cerca de estaciones del metro y con potencial para nuevos desarrollos.
La Alcaldía sostiene que estas disposiciones buscan proteger el uso residencial de determinados sectores y organizar una actividad que ha generado discusiones por sus efectos en la convivencia y la tranquilidad de los habitantes.
Según Gutiérrez, el objetivo es permitir el crecimiento del turismo sin afectar a las comunidades locales. “El turismo seguirá creciendo, pero debe hacerse de una forma ordenada, de tal forma que no termine afectando a quienes vivíamos acá. Hemos escuchado a nuestra gente de Medellín que viene haciendo un reclamo más que válido. Medellín primero para su gente”, señaló.
La Administración también ha defendido los cambios como una herramienta para ampliar la oferta habitacional. De acuerdo con los argumentos presentados por el Distrito, las zonas habilitadas para esta actividad tendrían capacidad para pasar de las 8.322 viviendas turísticas actuales a más de 179.000.
Las modificaciones del POT se estructuran alrededor de cinco ejes: gestión del riesgo y prevención de desastres; consolidación de una ciudad compacta; mejoramiento del espacio público mediante soluciones basadas en la naturaleza y sistemas de drenaje urbano sostenible; adaptación al modelo de distrito de ciencia, tecnología e innovación; y renovación urbana.
El proyecto llega al Concejo después de un proceso participativo de dos años, en el que intervinieron cerca de 10.000 personas y se recopilaron alrededor de 7.000 aportes ciudadanos. La propuesta reúne estudios técnicos y jurídicos que deberán ser examinados durante el trámite de la corporación.
El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, destacó que la revisión se produce después de más de 12 años sin una actualización de este instrumento. Entre los temas que deberán discutirse también están las exigencias de parqueaderos para nuevas viviendas, el mal parqueo y las medidas para reducir los riesgos asociados al cambio climático, especialmente en las laderas de la ciudad.