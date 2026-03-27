York Medellín, operado por Bluedoors Apartment Boutique Collection y ubicado en El Poblado, se ha venido posicionando en el segmento hotelero upscale de la ciudad tras sumarse a Curio Collection by Hilton, una de las marcas de estilo de vida del grupo Hilton.
Según información entregada por la compañía, el hotel ha registrado una rentabilidad anual de 14 % para los propietarios. Además, las suites que en un inicio se comercializaron cerca de $270 millones hoy estarían transándose alrededor de $720 millones.
“La integración a Curio Collection by Hilton representa una evolución natural para el hotel. Nos permite potenciar nuestra identidad, ampliar nuestra visibilidad internacional y ofrecer una experiencia respaldada por estándares globales, sin perder el carácter local que nos distingue. Nuestro objetivo es seguir consolidándonos como un referente para el viajero corporativo y bleisure que visita Medellín”, señaló Camila Beltrán, gerente general del hotel.
Uno de los datos que más llama la atención es el peso del turismo internacional dentro de su operación: cerca del 90 % de los huéspedes son extranjeros, de acuerdo con el balance presentado por la compañía.
Turismo internacional gana peso en la operación
En 2025 Medellín recibió 1,2 millones de turistas extranjeros no residentes, lo que representó un aumento de 11,7 % frente a 2024. En ese contexto, York Medellín ha enfocado parte de su estrategia en atraer viajeros de negocios, turistas de larga estancia y visitantes del segmento bleisure, que combinan trabajo y ocio durante el viaje.
La operación también reportó mejoras en el frente comercial tras la integración con Hilton. Entre ellas, un mayor peso del canal directo, que según la compañía ha mostrado un crecimiento importante en los primeros meses bajo esa marca.
La expectativa del hotel es que hasta 55 % de las ventas llegue a través de ese canal y del respaldo comercial de Hilton, lo que podría ayudar a reducir la intermediación y mejorar el desempeño del negocio.
A esto se suma un mejor comportamiento en indicadores como la tarifa promedio diaria (ADR) y el posicionamiento del hotel dentro del mercado urbano de Medellín, donde la demanda corporativa y el turismo internacional siguen ganando participación.
Para 2026, la hoja de ruta apunta a seguir creciendo en el segmento corporativo internacional, fortalecer la fidelización y mejorar la gestión de ingresos.
Destacado: Hilton amplía su portafolio de hoteles premium en una ciudad clave del país.
Medellín continúa consolidándose como destino con nuevas inversiones hoteleras, impulsada por el dinamismo del turismo extranjero, los viajes de negocios y la llegada de marcas internacionales.