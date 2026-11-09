Medellín realizará feria laboral con más de 20.000 vacantes: fecha, horario y cómo participar

Medellín será escenario de una nueva jornada de conexión entre empresas y personas en busca de empleo. El próximo jueves 12 de noviembre se realizará la cuarta edición de Empleo Fest 2026: Talento para el mundo, una feria que reunirá a 217 empresas en Plaza Mayor y pondrá a disposición de los asistentes más de 20.000 vacantes.
El evento tendrá lugar entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., en los pabellones Blanco y Azul del recinto ferial. Durante la jornada, habitantes de Medellín y de otros municipios de Antioquia podrán consultar las ofertas laborales, conocer los perfiles solicitados y establecer contacto directo con las compañías que participan en la convocatoria.
Las vacantes abarcarán distintos niveles de formación y experiencia, desde cargos técnicos hasta posiciones profesionales y estratégicas. La oferta también incluirá oportunidades en ciencia, tecnología e innovación (CTI), así como empleos verdes orientados a actividades relacionadas con la sostenibilidad y la protección del medioambiente.
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La programación contempla, además, espacios de participación para quienes buscan su primer empleo, personas con discapacidad y trabajadores sénior, con el fin de ampliar el acceso a los procesos de selección y promover la inclusión laboral.
Orientación laboral y formación para los asistentes
Empleo Fest 2026 no se limitará a la publicación de vacantes. Los asistentes también podrán acceder a mentorías, asesorías para fortalecer sus competencias laborales y opciones de formación académica. La agenda incluirá entrevistas en vivo y acompañamiento para quienes requieran apoyo durante la búsqueda de trabajo.
María Fernanda Galeano Rojo, secretaria de Desarrollo Económico de Medellín, señaló que esta iniciativa busca conectar las necesidades de contratación de las empresas con las personas interesadas en incorporarse al mercado laboral.
La feria es organizada por la Alcaldía de Medellín, la ANDI Antioquia y la Fundación Fondo Social ANDI, con el acompañamiento de más de 20 aliados. Entre ellos se encuentran Comfama, Comfenalco, Magneto y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
¿Cómo inscribirse a Empleo Fest 2026?
La participación en el encuentro será gratuita. Las personas interesadas deben completar previamente el registro a través del portal dispuesto por los organizadores:
Inscripción a Empleo Fest 2026.