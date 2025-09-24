Medellín recibirá el Congreso Nacional de Comerciantes Empresarios de Fenalco 2025; esta es su atractiva agenda

Del 25 al 26 de septiembre en Plaza Mayor, Medellín, más de 2.000 empresarios, líderes políticos, académicos y expertos internacionales se darán cita para el Congreso Nacional de Comerciantes Empresario, Fenalco. Evento que celebra además sus 80 años.
La agenda, según informaron, se enfocará en la premisa: ‘Construyendo la esperanza y el nuevo rumbo de Colombia’.
“Escogimos Medellín, no solo por sus capacidades logísticas, sino como homenaje a la fuerza empresarial de Antioquia. Esta región representa lo mejor del empuje colombiano y queremos hacer visible ese liderazgo, especialmente en un momento en el que el país necesita confianza, unidad y visión a largo plazo”, afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.
Así las cosas, durante dos días, el congreso abordará temas como la situación económica, el rumbo político del país, las reformas, la seguridad, los desafíos del sistema de salud y la educación, así como el papel de la inteligencia artificial en el sector empresarial.
Agenda del Congreso de Fenalco en Medellín
Serán más de 20 bloques temáticos, paneles y conversatorios, con espacio para el análisis, la reflexión, el relacionamiento empresarial y el debate democrático.
El evento contará con la participación de Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, y Federico Gutiérrez Zuluaga, alcalde de Medellín.
Adicionalmente, en el panel de alcaldes estarán presentes Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá; Alejandro Éder, alcalde de Cali; Dumek Turbay Paz, alcalde de Cartagena; y Jorge Rojas Giraldo, alcalde de Manizales.
También participarán representantes de las instituciones del Estado como Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional; Luis Alberto Álvarez Parra, presidente del Consejo de Estado; y Hernán Penagos Giraldo, registrador nacional del Estado Civil.
Siguiendo la misma línea, la agenda del congreso contará con invitados internacionales como Agustín Laje Arrigoni (Argentina), presidente de la Fundación Faro; Nuria Vilanova (España), presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI); y Rebecca Bill Chavez (Estados Unidos), presidenta y CEO del Diálogo Interamericano y exsubsecretaria de Defensa de EE. UU.
Asimismo, el evento reunirá a precandidatos presidenciales y al Congreso, líderes de opinión, académicos, empresarios iberoamericanos y altos representantes del Congreso y del sistema judicial.
“La expectativa es alta: Medellín no solo será anfitriona, sino protagonista de un evento que marcará la conversación pública de Colombia. El Congreso Nacional de Comerciantes Empresarios seguirá siendo un espacio plural y constructivo, donde el país puede pensar, proponer y actuar. Colombia necesita rutas claras, instituciones fuertes y una ciudadanía comprometida con el futuro”, concluyó Cabal.