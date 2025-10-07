Media Maratón Cundinamarca: estas son las fechas, precio y recorridos

Los próximos 25 y 26 de octubre se llevará a cabo en Girardot la segunda edición de la Media Maratón Cundinamarca (MMC), la cual está disponible en cuatro categorías: 5K, 10K, 21K y 3K – Canicross.
La meta para este año es reunir a cerca de 10.000 participantes, es decir, 2.000 corredores más que en la primera convocatoria. Las inscripciones se pueden realizar únicamente a través de la página web de Colsubsidio (colsubsidio.com), que es uno de los aliados oficiales de la carrera. El costo es de $80.000 para todas las categorías.
Las competencias se desarrollarán en dos jornadas: el sábado 25 de octubre las pruebas 3K-Canicross y 5K, mientras que el domingo 26 de octubre se realizarán los recorridos de 10K y 21K.
La gran novedad de esta edición será la 3K-Canicross, diseñada para que las personas puedan participar junto a sus mascotas.
El certamen, que cuenta con el aval de la Federación Nacional de Atletismo, entregará más de $90 millones en premios y tendrá la participación de atletas en modalidades Élite, Máster A, Máster B y discapacidad en silla de ruedas.
Entre los corredores nacionales se encuentran Jeison Suárez, Carlos Sanmartín, Carolina Tabares, Leidy Romero, Nicolás Herrera, Andrés López, Sergio López, Shelsy Sarmiento, Alexandra Aldana, Santiago Rodríguez y Cristian Villamil.
Por otro lado, Cristian Bascones (Ecuador), Lorena Sosa (Uruguay), René Champi (Perú) y Derlys Ayala (Paraguay) son algunos de los internacionales que llegarán a Girardot para esta edición.
Según se conoció, el primer puesto en los 21K (masculino y femenino) se llevará $10 millones; el segundo, $5 millones; y el tercero, $3 millones.