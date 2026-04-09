Megaproyecto de tren en los Llanos Orientales costaría $12,2 billones: movería pasajeros y carga

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) dio a conocer nuevos avances del megaproyecto de tren en los Llanos Orientales, durante una reunión sostenida con la Alcaldía de Villavicencio. En este espacio, la entidad presentó información actualizada sobre el estado de la iniciativa, considerada estratégica para fortalecer la conectividad y la logística en esta región del país.
De acuerdo con la ANI, el proyecto contempla una inversión estimada de $12,2 billones, cifra que se desprende de los estudios de prefactibilidad actualmente en evaluación por parte del Gobierno Nacional.
La entidad también destacó que el sistema férreo proyectado tendría una extensión aproximada de 193 kilómetros, distribuidos en dos tramos principales. El primero conectaría a Villavicencio con el municipio de Puerto López. En este segmento se prevé la construcción de varias estaciones, entre ellas una terminal en Villavicencio que incluiría talleres y cocheras para el mantenimiento del material rodante. También se contempla la estación Pompeya, diseñada para atender tanto operaciones de carga como de pasajeros, así como puntos operativos en sectores como Sitio Viejo y Cuernavaca, ubicados en jurisdicción de Puerto López.
El segundo tramo ampliaría el recorrido hasta Puerto Gaitán. Para esta fase se proyecta la instalación de estaciones en Mata Azul y en el sector de Sicuaní. El trayecto culminaría en una estación situada en el muelle fluvial sobre el río Manacacías, lo que permitiría articular el transporte ferroviario con el fluvial. Esta integración multimodal se perfila como un elemento clave para ampliar las capacidades logísticas y facilitar el movimiento de mercancías en la región.
La ANI también confirmó que el megaproyecto del tren de los Llanos Orientales será de uso mixto, es decir, estará habilitado tanto para el transporte de carga como para la movilización de pasajeros. Este enfoque responde a la necesidad de mejorar la conectividad regional y dinamizar la actividad económica en una zona con alto potencial productivo.
Aunque los estudios de prefactibilidad han permitido avanzar en la definición de los aspectos iniciales del proyecto, aún es necesario desarrollar los estudios de factibilidad, que son determinantes para establecer su viabilidad definitiva. Esta fase requiere un mayor nivel de detalle técnico, así como análisis financieros y operativos más precisos.
Por tanto, la definición final de la iniciativa se conocerá en un contexto político distinto al actual, cuando el país cuente con un nuevo presidente, lo que también podría influir en las decisiones relacionadas con su construcción.
¿Cuándo se suscribió el acta para estudios de prefactibilidad del megaproyecto de tren de los Llanos Orientales?
En marzo pasado se suscribió el acta que dio inicio a la elaboración de los estudios de factibilidad del proyecto férreo que busca conectar a Villavicencio con Puerto Gaitán. Esta iniciativa, de acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), hace parte de los proyectos priorizados por el Gobierno Nacional para reactivar el transporte ferroviario en el país. En esta etapa se profundizará en los análisis técnicos necesarios para determinar la viabilidad de la obra.
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El director de la ANI, Óscar Torres, explicó que la fase inicial estuvo a cargo de firmas consultoras especializadas. Estas tendrán la responsabilidad de adelantar los estudios que permitan establecer las condiciones técnicas, económicas y sociales del proyecto. Entre las tareas asignadas se encuentran la elaboración del análisis de demanda, así como los estudios prediales, ambientales y sociales. De igual forma, deberán desarrollar la ingeniería ferroviaria y diseñar los sistemas intermodales que faciliten la articulación de este corredor con otros modos de transporte.