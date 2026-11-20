La expansión residencial del norte de Bogotá plantea desafíos para la planificación urbana, especialmente en sectores donde el desarrollo de vivienda requiere una mayor articulación con la movilidad, el espacio público y la prestación de servicios. En este contexto, las obras de infraestructura vial buscan mejorar la conexión entre barrios y corredores estratégicos, mientras acompañan el crecimiento de nuevos proyectos inmobiliarios.
Uno de los avances recientes fue la habilitación total de la avenida Laureano Gómez, conocida como carrera Novena, entre las calles 170 y 193, el pasado 4 de junio de 2026. La intervención comprende 2,3 kilómetros de vía, una ciclorruta de igual extensión, más de 23.000 metros cuadrados de espacio público y la siembra de 387 árboles.
El desarrollo urbano de esta zona también implica atender otros factores, como la accesibilidad peatonal, la cercanía a establecimientos comerciales y servicios, las alternativas de transporte y la integración de las nuevas edificaciones con el entorno.
Nuevos proyectos residenciales en el norte de Bogotá
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En la calle 170 con carrera 12 avanza Serraclara, un proyecto de Construcciones Planificadas que contempla 640 apartamentos distribuidos en cuatro torres, además de siete locales comerciales. La oferta incluye desde apartaestudios hasta viviendas de tres habitaciones, con opciones para distintos tipos de hogares.
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El desarrollo incorpora estrategias para optimizar el consumo de agua, aprovechar la iluminación natural y gestionar las aguas lluvias. Actualmente, se encuentra en etapa de diseño bajo los lineamientos EDGE, una certificación internacional que promueve la eficiencia en el uso de recursos dentro de las edificaciones.
Javier Rangel, gerente general de Construcciones Planificadas, señaló que los proyectos de vivienda deben considerar su integración con las dinámicas urbanas y trascender las características propias de cada inmueble.
La consolidación residencial del norte de Bogotá requiere coordinación entre las iniciativas inmobiliarias y las obras públicas. La capacidad de las vías, los recorridos peatonales y ciclísticos, los sistemas de drenaje y la disponibilidad de servicios serán factores relevantes para atender la demanda de quienes habiten estos sectores.
El desafío consiste en acompañar la construcción de nuevas viviendas con infraestructura y servicios que respondan al crecimiento poblacional, de manera que los desarrollos residenciales se integren a la dinámica de la ciudad y no se conviertan en zonas desconectadas de su entorno.