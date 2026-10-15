El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) confirmó el inicio de las obras de ampliación de la Autopista Norte de Bogotá, entre las calles 191 y 245. La intervención busca aumentar la capacidad de la vía, mejorar la conexión con los municipios de la Sabana y reducir los problemas de movilidad asociados con la congestión vehicular y las inundaciones. El proyecto hace parte de Accesos Norte II, cuya inversión total asciende a $1,8 billones.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, recorrió el sector junto con el director del IDU, Orlando Molano. Durante la visita, el mandatario explicó que el comienzo de los trabajos fue posible después de superar los trámites y dificultades relacionados con los permisos ambientales.
Entre los avances que permitieron poner en marcha la intervención se encuentra una resolución expedida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en agosto de 2026. El documento acreditó el cumplimiento de las condiciones necesarias para intervenir la franja de conexión entre los humedales Torca y Guaymaral.
¿Qué obras contempla la ampliación de la Autopista Norte?
Los trabajos comenzaron por el costado oriental, a la altura de la calle 245. El diseño contempla seis carriles por sentido, de los cuales cinco estarán destinados al tránsito vehicular y uno al sistema TransMilenio. Además, se habilitarán carriles de adelantamiento en las estaciones.
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La intervención también incluye retornos a desnivel en las calles 224 y 242, la construcción de 11,6 kilómetros de ciclorruta a ambos costados de la autopista y seis puentes peatonales.
El IDU coordina las entidades distritales involucradas con la concesionaria y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), organismo encargado de supervisar el proyecto.
Accesos Norte II: inversión y municipios beneficiados
Las obras se ejecutan mediante una Asociación Público-Privada (APP) de iniciativa pública, a cargo de la Concesionaria Ruta Bogotá Norte S. A. S. El proyecto abarca 17,9 kilómetros distribuidos en tres corredores:
- Autopista Norte: 5,8 kilómetros.
- Carrera Séptima: 4,9 kilómetros, con una doble calzada entre las calles 201 y 245.
- Avenida Perimetral de Sopó: 7,2 kilómetros que se adecuarán como vía bidireccional para conectarla con la Concesión Perimetral de Oriente.
La terminación de las obras está prevista para 2031. Según las proyecciones del proyecto, la intervención beneficiará a más de siete millones de habitantes de Bogotá y de los municipios de Chía, Cajicá, Tocancipá y Zipaquirá.