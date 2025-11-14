Este es el mejor spa de Colombia según los World Spa Awards: ¿Cuánto cuesta ir?

World Spa Awards, programa de premios más prestigioso de la industria del turismo de spa, ya reveló cuál es el mejor de Colombia. Según se conoció, el galardón este año se lo llevó el JW Marriott Bogotá, una propiedad de Real Hotels & Resorts que hace parte del portafolio Marriott Bonvoy.
Así las cosas, el Presence Spa & Wellness Center fue reconocido como el ‘Mejor Spa de Hotel de Colombia 2025’ por los World Spa Awards, el más alto galardón internacional que celebra la excelencia en bienestar, terapias y experiencias sensoriales en la hotelería.
El reconocimiento destaca un concepto único que se basa en ciclos, temporadas y rituales diseñados para reconectar cuerpo, mente y energía vital.
“Recibir el premio al Mejor Spa de Hotel de Colombia 2025 por los World Spa Awards nos confirma que el bienestar auténtico nace de la intención y del cuidado”, afirmó Juliana Bernal, Hotel Manager del JW Marriott Bogotá.
Cabe destacar que el concepto del spa de este hotel se estructura en cuatro ciclos al año, uno por cada trimestre, cada uno compuesto por tres temporadas mensuales que giran en torno a la renovación, el equilibrio y la conexión interior.
Los ciclos de Presence Spa & Wellness Center
En el caso de 2025, el ciclo de renovación trajo consigo las temporadas de Purificación, Brillo y Equilibrio. El actual, el ciclo de Renacimiento —realizado en octubre, noviembre y diciembre—, celebra las temporadas de juventud, inspiración y celebración.
Estos rituales, junto con experiencias como la meditación acuática y cuencos tibetanos, donde el sonido vibra a través del agua y el cuerpo, fueron claves para el posicionamiento del spa.
En Presence Spa & Wellness Center de JW Marriott Bogotá los terapeutas guían con movimientos que despiertan la energía vital; los aceites naturales, las piedras, los sonidos y los aromas trabajan juntos para inducir calma y devolver claridad.
Su propuesta combina lo ancestral con lo contemporáneo y tiene siete cabinas privadas, once camas de masaje, piscina climatizada, sauna, jacuzzi y duchas de contraste.
¿Cómo acceder a este spa?
Los visitantes pueden acceder a membresías o gift cards que integran los rituales de cada temporada, permitiendo prolongar la experiencia del bienestar más allá de la visita.
De igual manera, ofrecen paquetes individuales desde los $456.800 (90 minutos) y desde los $875.000 (90 minutos). Los precios varían dependiendo del tiempo y tipo de ritual.