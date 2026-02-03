Mercado automotor crecería 8,1% en 2026 impulsado por eléctricos, pero con riesgos por crédito y regulación

El mercado automotor colombiano llegaría a vender cerca de 275.000 vehículos nuevos en 2026, lo que representaría un crecimiento de 8,1% frente a 2025, en un escenario de recuperación moderada, mayor competencia y una transición tecnológica, según el más reciente informe Perspectiva Automotriz 2026 de Bancolombia
El reporte señala que 2025 cerró con una recuperación sólida, con 254.438 vehículos vendidos, un aumento anual de 26,4 %, impulsado principalmente por un segundo semestre con niveles de comercialización no vistos desde antes de la pandemia. A este desempeño contribuyó una tasa de cambio más favorable, que ayudó a contener los precios en un mercado altamente dependiente de las importaciones.
Electrificación gana terreno y redefine la competencia
Uno de los cambios estructurales más relevantes del mercado es la aceleración de la transición hacia vehículos híbridos y eléctricos, que en los meses de mayor dinamismo llegaron a representar 34 % de las ventas. Para 2026 se proyecta que este segmento alcance cerca de 110.000 unidades, con un crecimiento de 25,5 % anual y una participación cercana al 40 % del mercado total.
Este proceso ha venido acompañado de un reordenamiento competitivo, marcado por la rápida consolidación de marcas asiáticas. El informe destaca el caso de BYD, que en 2025 aumentó sus ventas en 137 %, alcanzando una participación de 4,3 % y ubicándose dentro del top 10 de marcas en el país.
Crédito, salario mínimo y tasas: los condicionantes
Ahora bien, frente a las variables que serán necesarias leer, está el acceso al crédito que sigue siendo un eje vital del sector. Durante 2025, la tasa promedio de crédito para vehículos se ubicó en 18,8 %, lo que permitió una recuperación de los desembolsos, que crecieron 26,2 % anual. No obstante, hacia 2026 el panorama es más retador, más ahora que el Banco de la República aumentó las tasas de interés.
En su escenario base, Bancolombia anticipa que la tasa de crédito podría aumentar hasta 19,3 %, en línea con la normalización monetaria. Aunque este nivel estaría por debajo de los máximos observados en años anteriores, podría limitar el efecto positivo del incremento del salario mínimo (+23 %), especialmente si el mayor ingreso nominal se ve neutralizado por condiciones financieras más exigentes o por un deterioro del empleo formal.
Riesgos regulatorios y presión sobre precios
El informe advierte que el frente regulatorio será uno de los principales focos de riesgo en 2026. El Decreto 1432 de 2025, que elevó al 40% el arancel para vehículos de combustión, presionaría al alza los precios de referencias a gasolina y diésel, acelerando la sustitución hacia tecnologías electrificadas.
Adicionalmente, el Decreto 1474 de 2025, expedido en el marco de la emergencia económica —actualmente suspendida de forma provisional—, introdujo ajustes tributarios temporales, como cambios en el IVA para vehículos de alto valor, que podrían afectar la demanda en segmentos premium si llegan a entrar en plena vigencia.
Un mercado con mayor tracción, pero aún sensible
Bancolombia concluye que el mercado automotor entra a 2026 con mejor tracción, mayor oferta y competencia más intensa, especialmente en SUV e híbridos, pero sigue siendo altamente sensible al precio, al costo del crédito y a los cambios regulatorios.
“El resultado final dependerá del equilibrio entre la expansión del portafolio, la evolución de las tasas de interés y el grado de traslado de los mayores costos regulatorios al precio final”, señala el informe, que subraya que la accesibilidad financiera continuará siendo el factor decisivo para sostener el crecimiento del sector.