Desde enero de este año el mercado de capitales en Venezuela comenzó a mostrar señales de reactivación, tras varios años de contracción económica. En varios segmentos el crédito desapareció y obligó a los actores financieros a buscar nuevos mecanismos para sostener la actividad empresarial.
Entre 2013 y 2021, el país registró una caída acumulada del 75 % de su PIB, lo que impactó directamente al sistema financiero. “El crédito se acabó. Se acabó la estructuración, se acabó el crédito privado”, explicó Luis Cercós, gerente de Grupo Bursátil Venezolano en diálogo con Valora Analitik.
En ese escenario, el mercado de valores también se redujo a su mínima expresión, con pocos emisores, baja intermediación financiera y una moneda marcada por alta volatilidad.
La aplicación que mueve el 4 % del PIB en Venezuela
Ante la ausencia de crédito bancario, el mercado comenzó a estructurar soluciones desde el capital privado. Una de las principales ha sido el factoring, vinculado a modelos digitales de financiamiento al consumo.
“Empezamos a dar créditos directos y el tema es factoring, para ayudar a los comerciantes que vendieran a través de una aplicación que se llama Cashea”, explicó Cercós.
Este modelo de “buy now, pay later” (compre ahora y pague después) ha tomado relevancia en la economía venezolana. Según el ejecutivo, esta plataforma ya representa cerca del 4 % del PIB del país.
El crecimiento de esta actividad ha sido acelerado: mientras en 2024 se realizaron operaciones de factoring por cerca de US$10 millones, en 2025 la cifra alcanzó los US$225 millones, lo que evidencia una expansión significativa del crédito privado fuera del sistema bancario tradicional.
Panorama accionario en Bolsa de Caracas
En paralelo, la Bolsa de Valores de Caracas ha empezado a recuperar dinamismo, aunque desde una base baja. “Llegó un momento que no era ni US$15.000 al día. Ahora estamos hablando que hay días que se transan US$2 millones”, indicó Cercós.
El repunte también se refleja en la valorización de los activos, impulsada en parte por el ajuste desde niveles históricamente bajos. Sin embargo, el mercado sigue siendo reducido frente a la demanda. “No hay títulos suficientes para el interés que hay”, afirmó, al advertir que la liquidez aún es limitada.
Actualmente hay cerca de 40 emisores en bolsa, pero se espera un aumento en los próximos meses, en medio de procesos de capitalización, venta de empresas y emisiones de deuda. “Hay un boom, hay un interés enorme, los valores de los activos están por debajo del valor de reposición”, explicó Cercós.
Finalmente, la integración con mercados internacionales aparece como un siguiente paso para el sistema financiero venezolano. Cercós señaló que iniciativas como nuam, que integra los mercados de Colombia, Chile y Perú, representan una oportunidad, aunque el país aún debe avanzar en estandarización regulatoria. “Tenemos que llegar a un estándar (…) y una vez que lleguemos a ese estándar, vamos a poder ser atractivos dentro de esa integración”, afirmó.
Integración regional: oportunidad con nuam
En este contexto, la integración con mercados internacionales aparece como un siguiente paso para el sistema financiero venezolano. Cercós señaló que iniciativas como nuam representan una oportunidad, aunque el país aún debe avanzar en estandarización regulatoria.
“Tenemos que llegar a un estándar y una vez que lleguemos a ese estándar, vamos a poder ser atractivos dentro de esa integración”, afirmó.
El directivo agregó que el proceso, que antes se veía como una posibilidad lejana, ahora empieza a percibirse como viable en el corto plazo.