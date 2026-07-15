Mercado espera millonarias inversiones en petróleo y gas en Siria una vez EE. UU. levante sanciones

EE. UU. inició un proceso para quitar del listado a Siria como país que patrocina el terrorismo. Lo anterior eliminaría un obstáculo de sanciones para que este país vuelva a revitalizar su industria de petróleo y gas. Una vez se elimine esta restricción, se levantarían otras a nivel bancario y comercial, lo que permitiría recibir inversión para reconstruir refinerías, yacimientos dañados y reparar oleoductos.
Según lo manifestaron funcionarios sirios, el país ha comenzado a reanudar sus exportaciones regulares de petróleo, tras el fin de la guerra civil que concluyó con la caída de Bashar al-Assad. Según señaló Standard & Poor’s (S&P), este país espera transformarse en un centro de distribución de gas y petróleo, en el que se priorice la capacidad de carga y también la producción.
Para la calificadora, la decisión de EE. UU. se dio en el marco de un anuncio informal del presidente, Donald Trump, en la cumbre de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN), el 9 de julio de 2026, pero fue confirmada por el secretario de Estado de ese país, Marco Rubio, quien abrió un plazo de 45 días para que el Congreso estadounidense se pronuncie al respecto antes de que la medida pueda ser definitiva.
“El levantamiento de las sanciones contra Siria impulsará el comercio y la inversión internacionales, le dará a Siria la oportunidad de reconstruirse y abrirá un nuevo capítulo para el pueblo sirio”, anunció Rubio en un comunicado según la calificadora.
Con base en lo señalado por S&P, el levantamiento de las sanciones contra ese país impulsaría la inversión internacional y el comercio, y le va a dar la oportunidad de reconstruirse. A la vez, señaló que numerosas compañías internacionales, dentro de las cuales están algunas de las petroleras más grandes del mundo, como TotalEnergies o Chevron, además de compañías más pequeñas, ya han firmado acuerdos preliminares para operar o colaborar en ese país. Sin embargo, la designación de Siria como país terrorista ha impedido que haya una inversión más concreta.
Según lo señaló el Banco Mundial, con cifras citadas por la calificadora, el estimado de la reconstrucción de ese país va a ascender a US$216 mil millones, y de estos, cerca de la mitad tendrá que destinarse a infraestructura. Por su parte, este país exportó cerca de 115.000 barriles diarios en junio y aumentó de manera importante sus cargamentos esporádicos enviados durante el año, con base en datos de Standard & Poor’s Global Commodities at Sea.
La misma Agencia Internacional de Energía (IEA) declaró que, antes del inicio de la guerra, en 2011, este país producía cerca de 380.000 barriles diarios de crudo y que, en 2010, exportó aproximadamente 109.000 barriles diarios, la mayoría a Europa.
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La organización también señaló que Yousef Qiblawy, quien es director de la compañía petrolera de Siria, declaró en un evento en Washington (EE. UU.), que el país espera bombear un millón de barriles diarios en 2030 y que, para ello, se ofrecerán entre 15 y 17 yacimientos en exploración en zonas vírgenes. Según el directivo, la refinería de Baniyas va a someterse a procesos de renovación para aumentar su capacidad a 130.000 barriles diarios en octubre, frente a 90.000 o 95.000 al día en la actualidad. Concluyó que el gas producido en los yacimientos marinos podrá exportarse a países vecinos, pero también regresar al mercado europeo.
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