Mercado no cree que vengan bajas de tasas más aceleradas por parte del BanRep: Encuesta Fedesarrollo-bvc

Para agosto y noviembre de 2025, los analistas que participaron en la Encuesta de Opinión Financiera (EOF) de Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia esperan que la tasa de intervención se ubique en 9,25 % y 9,00 %, respectivamente.
También anticipan que la tasa de intervención se ubique en 9,00 % en diciembre de 2025 (aumentando frente al 8,50 % en la edición de julio).
De su parte, en la encuesta de agosto, el pronóstico de crecimiento económico para 2025 se ubicó en un rango entre 2,5 % y 2,8 %, con 2,7 % como respuesta mediana (aumentando frente al 2,5 % en la edición de julio). La mediana para 2026 se situó en 3,0 %, ubicándose en un rango entre 2,8 % y 3,0 %.
Las expectativas de crecimiento del segundo trimestre de 2025 se ubicaron en un rango entre 2,5 % y 2,9 %, con 2,6 % como respuesta mediana (aumentando frente al 2,4 % de la edición de julio).
Esta expectativa estuvo por encima de la cifra observada de crecimiento para el segundo trimestre publicada por el DANE de 2,1 %. Por su parte, el pronóstico de crecimiento para el tercer trimestre de 2025 se ubicó en 2,7 %.
Los analistas también prevén que en diciembre de 2025 la inflación cierre en 4,94 % (aumentando frente al 4,79 % de la edición de julio), en un rango entre 4,76 % y 5,04 %, por lo que las expectativas del mercado aún se mantienen fuera del rango meta del Banco de la República (2 % – 4 %) en 2025.
Por su parte, las expectativas a 12 meses (agosto de 2026), se encuentran en 4,00 %.
Recomendado: Pei publicó el aviso de oferta de su emisión de títulos participativos en Bolsa de Colombia
Dólar a la baja, la expectativa
En agosto, los analistas consideran que la tasa de cambio se ubicará en un rango entre $4.028 y $4.083, con $4.050 como respuesta mediana.
Para diciembre de 2025, los analistas esperan una tasa de cambio de $4.150, lo que representa una caída frente al pronóstico del mes anterior ($4.190).
Por otro lado, el 51,7 % de los analistas espera que la tasa de los TES con vencimiento a 2032 dentro de tres meses se ubique entre 11,0-11,5 %; el 31,0 % espera que se ubique en el rango de 11,5-12 % y el restante 17,3 % en menos de 11 %.
Para los TES con vencimiento a 2042, el 44,8 % de los analistas proyecta que su rendimiento se ubique entre 11,5-12 %; el 41,4 % entre 12-12,5 %, el 6,9 % entre 12,5- 13 % y el restante 6,9% en menos de 11 %.
—