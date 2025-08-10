Finanzas personales

Mercado Pago comparte cinco claves para evitar fraudes al pagar por línea

Ofrece soluciones diseñadas para proteger cada etapa de la transacción: desde alertas automáticas, hasta protocolos avanzados de encriptación.

Mercado Pago comparte cinco claves evitar fraudes al pagar por línea. Foto: tomada de Freepik

El comercio electrónico sigue consolidándose como uno de los motores de la economía en Colombia. Solo en el primer trimestre de 2025, las ventas en línea alcanzaron los $27,3 billones, explican analistas.

Ante ese crecimiento, cada vez más colombianos están tomando decisiones informadas para evitar fraudes y proteger su información.

En este contexto, Mercado Pago, con más de cinco millones de usuarios registrados y una red de miles de comercios aliados, a través de su app y su pasarela de pagos ofrece soluciones diseñadas para proteger cada etapa de la transacción: desde alertas automáticas, hasta protocolos avanzados de encriptación, monitoreo en tiempo real y prevención de fraudes.

“Nuestro objetivo es empoderar a los usuarios para que tomen el control de su seguridad financiera. Las herramientas están al alcance, pero el conocimiento y la prevención son claves para una experiencia segura”, destacó Marco Toschi, head de Mercado Pago Colombia.

En ese sentido, el experto comparte cinco claves para evitar fraudes al pagar por línea:

  1. Utilizar siempre canales oficiales: recomienda ingresar únicamente a través del sitio web o la app oficial de Mercado Pago. Antes de realizar un pago, ya sea en Mercado Libre o en otras tiendas en línea que usan la pasarela, verificar que el candado de seguridad esté visible en el navegador y revisa la reputación del vendedor o comercio.
  2. Proteger los datos personales y financieros: Toschi afirma que Mercado Pago nunca solicita claves ni códigos por fuera de sus canales oficiales. “Gracias a su tecnología de encriptación y autenticación de dos factores, cada transacción está blindada contra posibles fraudes”.
  3. Activar notificaciones de seguridad. La app de Mercado Pago permite monitorear cada movimiento en tiempo real. Activar las alertas automáticas ayuda a mantener el control total sobre las compras realizadas.
  4. Aprovechar los beneficios de las devoluciones. Todas las compras realizadas a través de Mercado Pago, ya sea en Mercado Libre o en otros comercios en línea, están respaldadas por un sistema de devoluciones simple, automático y confiable.

Si la persona necesita cancelar una compra o solicitar un reembolso, no es necesario contactar directamente al comercio; puede gestionarlo desde la app de Mercado Pago.

La devolución se realiza automáticamente al mismo medio de pago utilizado, lo que reduce errores y acelera el proceso. En casos de pagos con PSE, el reembolso se transfiere de manera inmediata a la cuenta de Mercado Pago del usuario.

“Esto permite a los usuarios comprar con confianza, sabiendo que su dinero está protegido, independientemente del comercio en el que hayan realizado la compra”, puntualiza Marco Toschi.

  1. Elegir pasarelas de pago seguras: Mercado Pago es la pasarela oficial del ecosistema de Mercado Libre y de miles de comercios aliados en Colombia y en el resto de la región. Su tecnología antifraude permite detectar y bloquear operaciones sospechosas en segundos.
