Mercados, deuda y peso: así recibe Claudia Sheinbaum la economía de México

- Publicidad -

Por primera vez México tiene a una mujer como presidenta, pero Claudia Sheinbaum hereda una crisis de seguridad, arcas gubernamentales apretadas y posibles restricciones macroeconómicas, así se ve la economía de México.

El análisis por Anthony Harrup y Santiago Pérez para The Wall Street Journal destaca que el presidente nacionalista Andrés Manuel López Obrador dejó una economía estable, evidenciada por una moneda sólida, aunque enfrenta desafíos como una crisis de seguridad y una brecha presupuestaria en aumento.

Además, señalan que López Obrador ha mantenido el libre comercio y ha respetado la autonomía del banco central, al tiempo que ha trabajado en la redistribución de la riqueza mediante el aumento de los salarios.

“El peso mexicano ha alcanzado su nivel más alto en casi una década, impulsado por tasas de interés elevadas, remesas récord y una disciplina fiscal efectiva”, afirma el grupo analista.

Sin embargo, apuntan que pesar de las expectativas iniciales, México ha logrado mantener sus calificaciones de grado de inversión.

Resultados electorales México 2024. Image: Moody’s.

La tarea más apremiante para el presidente entrante, según los economistas, será reducir el déficit fiscal que su predecesor aumentó en su último año para completar proyectos de infraestructura y aumentar el gasto social.

“Reducir el déficit será difícil dado el apoyo gubernamental al gasto social para las empresas estatales y el hecho de que la administración de López Odor utilizó gran parte de fondos para días difíciles”, dijo Rafael de la Fuente.

Por último, señalan que será importante escuchar qué quiere hacer el presidente López con las reformas que presentó al Congreso en febrero, entre ellas una restructuración al Poder Judicial de la Federación.

El campo de acción para la presidenta de México, Claudia Sheinbaum

Las elecciones federales de México fueron las más grandes de su historia, donde los ciudadanos eligieron a la próxima presidenta, 128 senadores, 500 diputados, ocho gobernadores y la jefa de gobierno de la Ciudad de México.

La observación que hace la firma Moody’s del nuevo Congreso es que será favorable para el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ya que su coalición legislativa ganó entre el 69 % y el 76 % de los escaños en la Cámara de Diputados y entre el 60 % y el 69 % en la Cámara de Senadores.

Representación en el Senado. Imagen: Moody’s

Con estos resultados, “la coalición oficialista se encuentra dentro del rango para obtener una mayoría calificada de dos tercios en ambas cámaras que le permitiría aprobar reformas constitucionales (algo que Obrador no pudo lograr durante su mandato, que finalizará el 1 de octubre)”.

La coalición de Morena también ganó seis de las ocho gobernaciones estatales y mantuvo la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

La victoria de Sheinbaum y la composición prevista del Congreso, “refuerzan la perspectiva no solo de una continuidad, sino también de una posible profundización de las políticas de López Obrador. Ahora que las elecciones han terminado, esperamos que las políticas de Sheinbaum sean más claras y den una señal de si preservará, reforzará o revertirá las tendencias que han comenzado a deteriorar el perfil crediticio de México”.

Cámara baja México. Imagen: Moody’s

Recomendado: Claudia Sheinbaum: los retos económicos que tendrá la nueva presidenta de México

La perspectiva económica de México

El análisis de Moody’s estima que Sheinbaum mantendrá la retórica de austeridad del actual presidente y que los proyectos presidenciales seguirán dictando los objetivos de gasto.

La firma sostiene: “Sin embargo, queda por ver el grado de compromiso con la austeridad fiscal, sobre todo en relación con una reducción significativa del déficit fiscal que este año superará el 5 % del producto interno bruto (PIB) y, lo que es más importante, de demostrar la voluntad de adoptar medidas que mantengan el déficit en niveles registrados en años anteriores, es decir, del 2 % al 3 % del PIB”.

Ya agregaron: “Esto último será más difícil de lograr, ya que hay indicios de que Sheinbaum, al igual que su antecesor, no prevé llevar a cabo una reforma tributaria para recaudar más ingresos a causa del aumento de las presiones fiscales, que son resultado del continuo apoyo a Petróleos Mexicanos (Pemex, B3 negativa), el aumento de las transferencias sociales (en particular, las pensiones no contributivas por vejez), el incremento de los pagos de intereses de la deuda pública y la caída de las reservas fiscales”.

Categorías del gasto en México. Imagen: Moody’s

En cuanto a la política monetaria, la firma espera que el Banco de México (Banxico) mantendrá su autonomía y no estará sujeto a cambios legales que afecten su independencia, aun cuando el gobierno entrante sustituya a cuatro de los cinco miembros de la Junta de Gobierno.

Sector energético

Moody’s prevé que las autoridades mantendrán su compromiso con la soberanía energética y el papel dominante del Estado, y que no habrá cambios en el modelo de negocios de Pemex ni en el apoyo financiero del gobierno. “Una operación que incremente las obligaciones financieras de Pemex en 2025-26, como la recompra de deuda con descuento, es ahora más probable con la nueva administración. A pesar de la presencia marginal del sector privado en el petróleo, es posible que haya más oportunidades en el sector de la electricidad, el gas y la energía limpia”.

Y añadieron: “Sheinbaum ha hecho hincapié en la transición a la energía limpia, pero no hay información detallada al respecto. Ante la escasez de energía y agua, el próximo gobierno deberá adoptar un enfoque más pragmático hacia el sector energético y las cuestiones ambientales, con el fin de aprovechar al máximo las perspectivas de nearshoring de México”.

Claudia Sheinbaum de 61 años reemplazará a Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Foto: Equipo de prensa de Claudia Sheinbaum

Recomendado: Premercado | ‘Crash’ en Bolsa y peso mexicano tras victoria de Sheinbaum: mayores desplomes desde pandemia

Políticas sociales

La firma espera que el gobierno entrante buscará ampliar el alcance de los programas sociales y preservará la naturaleza universal e incondicional de las transferencias federales.

Sheinbaum declaró repetidamente durante su campaña electoral que el próximo gobierno hará que estos programas sean mandatos constitucionales.

“Esto reduciría aún más la flexibilidad fiscal, porque las categorías de gasto que hemos identificado como rígidas ya representan alrededor del 80 % del gasto público total”.

Por último, hay expectativa en la capacidad del gobierno entrante de implementar políticas, gestionar crisis y abordar desafíos pendientes, incluida la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) en 2026.

—