Con este ahorro extra podría tener una mesada de pensión más alta

Varios son los mecanismos que permite el sistema de jubilaciones local, siendo uno de los más importantes aquellos que aumentan el ahorro y generan una mesada de pensión en Colombia más alta.
De acuerdo con la norma, incluso también con base en el nuevo sistema de jubilaciones, aprobado mediante la reforma pensional, los fondos voluntarios siguen siendo una opción fundamental para el momento de retiro de los trabajadores.
Estos ahorros sirven para tener una mesada de pensión más holgada, dinero que se incluye dentro de las transferencias mensuales que reciben los jubilados.
¿Qué perfiles hay para tener una mayor mesada de pensión en Colombia?
- Riesgo Conservador: Invierte en activos de bajo riesgo, ofreciendo una rentabilidad más estable, pero generalmente menor
- Riesgo Moderado: Busca un balance entre riesgo y rentabilidad, invirtiendo en una mezcla de activos
- Riesgo Agresivo: Se enfoca en inversiones de mayor riesgo (como acciones), con un potencial de ganancias más alto, pero también de pérdidas significativas
Si bien no hay una cifra exacta sobre los rendimientos promedio anualizados de los fondos voluntarios, y que ayudan a mejorar el nivel de la mesada de pensión en Colombia, estos han oscilado entre el 5 % y el 12 %, dependiendo del perfil de riesgo y del comportamiento del mercado.
Recomendado: Haga cuentas: con este salario y este requisito clave tiene derecho a una mesada de pensión extra
Desde los fondos privados recuerdan que estos rendimientos no siempre son constantes y dependen, entre otros, de lo que pudiera pasar con los mercados internacionales, entendiendo que las caídas pueden generar movimientos negativos, momentáneos, a los rendimientos.