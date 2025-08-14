Finanzas personales

Con este ahorro extra podría tener una mesada de pensión más alta

La mesada de pensión en Colombia puede complementarse con otra serie de ahorros de los trabajadores.

Por: -
heredar una pensión en Colombia
La reforma pensional fua aprobada por el Congreso. Imagen: Tomada cuenta oficial en X de la Alcaldía de Bucaramanga

Compártelo en:

Varios son los mecanismos que permite el sistema de jubilaciones local, siendo uno de los más importantes aquellos que aumentan el ahorro y generan una mesada de pensión en Colombia más alta.

trabajadores en Colombia
Trabajadores en Colombia. Imagen: Tomada en cuenta oficial de X de la Alcaldía de Cali

De acuerdo con la norma, incluso también con base en el nuevo sistema de jubilaciones, aprobado mediante la reforma pensional, los fondos voluntarios siguen siendo una opción fundamental para el momento de retiro de los trabajadores.

Estos ahorros sirven para tener una mesada de pensión más holgada, dinero que se incluye dentro de las transferencias mensuales que reciben los jubilados.

mesada de pensión en Colombia
Pensionados en Colombia. Imagen: Alcaldía de Ibagué

¿Qué perfiles hay para tener una mayor mesada de pensión en Colombia?

  • Riesgo Conservador: Invierte en activos de bajo riesgo, ofreciendo una rentabilidad más estable, pero generalmente menor
  • Riesgo Moderado: Busca un balance entre riesgo y rentabilidad, invirtiendo en una mezcla de activos
  • Riesgo Agresivo: Se enfoca en inversiones de mayor riesgo (como acciones), con un potencial de ganancias más alto, pero también de pérdidas significativas

Si bien no hay una cifra exacta sobre los rendimientos promedio anualizados de los fondos voluntarios, y que ayudan a mejorar el nivel de la mesada de pensión en Colombia, estos han oscilado entre el 5 % y el 12 %, dependiendo del perfil de riesgo y del comportamiento del mercado.

mesada de pensión en Colombia
Doble pensión en Colombia. Imagen: Tomada de la cuenta oficial en X de la Alcaldía de Armenia

Recomendado: Haga cuentas: con este salario y este requisito clave tiene derecho a una mesada de pensión extra

Desde los fondos privados recuerdan que estos rendimientos no siempre son constantes y dependen, entre otros, de lo que pudiera pasar con los mercados internacionales, entendiendo que las caídas pueden generar movimientos negativos, momentáneos, a los rendimientos.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: pensionados en Colombia
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar