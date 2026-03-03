Entrevista | Estas son las metas de crecimiento de Banco Contactar en 2026 tras lograr utilidades en 2025

El presidente del Banco Contactar, John Linares, reveló a Valora Analitik la hoja de ruta de la entidad para 2026 con una meta clara: superar el billón de pesos en cartera, consolidar el crecimiento en CDT y profundizar su presencia en territorios rurales, sin apartarse de su foco histórico en microcrédito.
La estrategia llega tras un 2025 en el que el banco logró recuperar ritmo, luego de un 2024 marcado por la adaptación plena a la regulación como entidad bancaria.
Utilidades y crecimiento de cartera
Contactar cerró 2025 con utilidades superiores a $16.000 millones, resultado que, según Linares, ubicó a la entidad como el banco número 11 del país por rentabilidad (ROE), pese a su tamaño y reciente transformación.
En paralelo, la cartera creció cerca de 37 % y superó los $800.000 millones. De ese total, alrededor del 40 % corresponde a cartera agropecuaria y el 95% a microcrédito, incluyendo financiamiento a microtiendas y pequeños productores.
“El hecho de ser banco no significa que hayamos cambiado de nicho. Seguimos enfocados en el microempresario y en el campesino”, explicó el ejecutivo.
Durante el año, la entidad colocó más de $44.000 millones en créditos con impacto ambiental y social y vinculó cerca de 21.650 nuevos clientes.
Estas son las metas de Contactar para 2026
Para 2026, el objetivo central es superar el billón de pesos en cartera. Linares aseguró que, de mantenerse la dinámica actual, la meta podría alcanzarse antes de finalizar el año.
El crecimiento estará apalancado en expansión territorial y en la consolidación de alianzas estratégicas, sin incursionar en consumo o crédito comercial tradicional.
“Queremos evolucionar al microempresario hacia un perfil más empresarial, pero sin abandonar nuestro foco”, afirmó.
CDT se duplican y apuntan a $450.000 millones
Uno de los frentes más dinámicos ha sido la captación. Al cierre de 2025, el saldo en CDT alcanzó aproximadamente $355.000 millones, frente a cerca de $150.000 millones un año atrás.
El ticket promedio pasó de $30 millones a un rango cercano entre $45 millones y $50 millones. Según Linares, la estrategia no está enfocada en grandes inversionistas institucionales, sino en personas naturales con excedentes medianos. Ningún cliente concentra más del 5% del total captado. Para 2026, la meta es superar los $450.000 millones en CDT.
En cuanto a tasas, actualmente ofrecen rendimientos de entre 12 % y 12,5 %. La entidad se ha mantenido entre las tasas más altas del mercado, bajo un modelo que comparte parte del retorno del negocio con el ahorrador y mantiene un propósito social.
Así ha sido el proceso de digitalización del banco
El modelo de Contactar combina atención relacional con digitalización. Más del 70 % de los recaudos se realiza hoy a través de corresponsales bancarios y ya cuentan con más de 50.000 llaves activas en Bre-B.
Además, el 40 % de las cuentas se abre digitalmente y la meta es superar el 80 % a mediados de 2026.
No obstante, el banco no apuesta por una expansión tradicional de oficinas. En su lugar, fortalecerá centros de negocio enfocados en asesores y evaluación de riesgo, pero sin caja transaccional.
“Ir a un banco puede significar perder medio día para un campesino o un tendero. Nuestro modelo busca evitar eso”, señaló Linares.
Foco en inclusión financiera
Más allá de las cifras, el ejecutivo enfatizó que el verdadero desafío del sistema financiero no es la bancarización en medios de pago, sino el acceso efectivo a crédito formal.
Aunque el país registra altos niveles de bancarización en cuentas digitales, millones de personas aún no acceden a financiamiento regulado, lo que mantiene vigente la competencia con esquemas informales como el “gota a gota”.
“Ahí está el reto de fondo. La inclusión no es solo tener una cuenta, sino poder financiar proyectos productivos”, afirmó.