Metro de Medellín recibe aprobación para crear filial que fortalecerá gestión del riesgo

El Concejo de Medellín aprobó el Proyecto de Acuerdo 075 de 2025, que autoriza al Metro de Medellín para constituir una sociedad filial, organizada como reaseguradora cautiva, con domicilio en Bermudas (Reino Unido).
Según explicaron desde la empresa de transporte, una reaseguradora cautiva es una compañía creada por una compañía para reasegurar sus propios riesgos.
Con esta figura, el Metro busca optimizar costos, mejorar las condiciones del programa de seguros y generar excedentes que se convertirán en ingresos adicionales, fortaleciendo la sostenibilidad financiera.
“Bermudas será el domicilio de esta filial teniendo en cuenta sus normas claras y reconocidas internacionalmente, su experiencia en este tipo de estructuras, ecosistemas de servicios competitivos. Como territorio de Reino Unido, Bermudas se encuentra por fuera del listado de países no cooperantes, según el Decreto 1496 de 2024 del Gobierno Nacional”, se lee en el comunicado.
También mencionaron que entre los beneficios para el Metro se destacan la eficiencia en el uso de recursos públicos, el ahorro de costos, la generación de ingresos adicionales, la autonomía en la gestión de riesgos y la menor volatilidad de los mercados reaseguradores internacionales.
Informaron además que esta figura ya es utilizada por empresas públicas como EPM, ISA, Ecopetrol y Grupo Energía Bogotá.
Cabe resaltar que la aprobación por parte del Concejo de Medellín se suma al respaldo de la Junta Directiva, integrada por representantes de Antioquia, Medellín, designados del Gobierno Nacional y representantes del Ministerio de Hacienda y Ministerio de Transporte.
Así las cosas, considerando que el Metro de Medellín será el único socio, el control sobre la cautiva está asegurado, así como la transparencia en su manejo. La inversión y los resultados se consolidarán en los estados financieros del Metro, y los entes de vigilancia podrán revisar la información y ejercer control en cualquier momento, garantizando transparencia y rendición de cuentas.
Con esta aprobación, inician la etapa de implementación, donde un asesor externo acompañará el proceso, se consolidarán los estatutos societarios y los miembros de junta, y en 2026 quedaría creada la filial.