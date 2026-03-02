Mi Casa Antioquia Ya: así funciona el nuevo subsidio de vivienda en el departamento

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, presentó los resultados de la convocatoria pública de subsidios de vivienda nueva urbana, adelantada por la Empresa de Vivienda de Antioquia – VIVA, en la que se postularon 4.197 familias de las cuales 2.932 fueron habilitadas para continuar en la ruta de la asignación del subsidio.
“Desde el Gobierno de Antioquia con VIVA tapamos un hueco que dejó el Gobierno Nacional al haber eliminado infortunadamente Mi Casa Ya. Creamos Mi Casa Antioquia Ya, donde sustituimos ese programa y hoy le estamos posibilitando a cerca de 3.000 familias el sueño más grande que es tener casa propia, algo en lo que el Estado colombiano rutinariamente ha fallado mucho. Nace como una alternativa, como nos ha tocado hacer en muchos frentes, para avanzar en los sueños de los antioqueños”, dijo el gobernador.
Destacado: Exclusiva | El nuevo billonario megapuerto que se construirá en Urabá (Antioquia): inversión supera los US$1.300 millones
Cabe resaltar que el programa contempla una inversión de 75.000 millones, destinada a facilitar el cierre financiero de las familias, contrarrestando la principal barrera para acceder a vivienda nueva: completar la cuota inicial.
Este subsidio cubrirá hasta el 10 % del valor de una Vivienda de Interés Social (VIS) y hasta el 20 % en Vivienda de Interés Prioritario (VIP).
Diana Patricia Hernández Zapata, madre soltera de Medellín, contó que desde 2024 se vinculó a un proyecto de vivienda en el que esperaba lograr su cierre financiero con “Mi Casa Ya” del Gobierno Nacional. Sin embargo, en octubre del año pasado le notificaron que ya no podría contar con este subsidio.
“Tuvimos una corazonada, Dios es grande, y no desistimos. Lo pensamos una, dos, tres veces, porque la plata se nos salía del presupuesto. En diciembre nos llega esta luz verde de que nos postuláramos a este subsidio de VIVA, mandamos los documentos y ya, me citan hoy donde recibí esta sorpresa”.
Esta convocatoria priorizó familias con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos, clasificadas en Sisbén IV y sin vivienda propia.
Por su parte, las postulaciones provienen de 36 municipios de siete subregiones, concentrándose la mayor participación en el Valle de Aburrá, Oriente y Urabá.
Como dato adicional, el programa dinamiza el sector constructor, contribuye con la generación de 4.603 empleos directos, fortalece la economía regional y garantiza procesos transparentes, gracias a la articulación con constructoras, promotores y OPVS que cuentan con proyectos con licencia, fiducia y respaldo jurídico.
Así las cosas, Mi Casa Antioquia Ya se consolida como un instrumento clave para el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo “Por Antioquia Firme”, que proyecta 50.000 viviendas nuevas, 100.000 mejoramientos y 20.000 titulaciones.
El gerente de VIVA, Rodrigo Hernández Alzate, resaltó que el Gobierno de Antioquia invierte actualmente $800.000 millones en programas de vivienda en el departamento.