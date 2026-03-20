Microempresas de Colombia presentó el balance de su gestión en 2025. La entidad cerró el año con 15.428 créditos otorgados, 52 % de estos por canales digitales como parte de su propósito por impulsar la inclusión financiera.
En línea con esos resultados, la firma despidió ese periodo con 7.090 pólizas de seguros otorgadas por $590 millones, más de 122.389 asociados, 7.583 planes exequiales y $6.835 millones ejecutados por los Fondos Sociales.
“El ejercicio del año anterior demostró que el compromiso que tiene la entidad con la inclusión financiera, la transformación digital y el desarrollo empresarial en los 180 municipios donde tiene presencia es real y sigue generando impacto en sus comunidades”, destacó Microempresas de Colombia.
En cuanto al desempeño financiero, la entidad reportó que los activos alcanzaron los $236.321 millones, mientras que los pasivos llegaron a $111.305 millones, con un patrimonio de $125.016 millones y excedentes por $20.202 millones.
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La cartera total, por su parte, sumó $177.063 millones, con una colocación de $126.131 millones, de lo cual el 35% fue por canales digitales.
Respecto a los aportes sociales, los asociados contribuyeron en el año con $48.931 millones, es decir, un promedio de $400.000 por cada uno.
Actualmente, la cobertura total de la entidad le permite contar con 31 agencias en los departamentos de Antioquia, Caldas, Córdoba y Cundinamarca; 108 corresponsales bancarios disponibles para llegar a más lugares con sus productos y servicios; y más de 211 colaboradores comerciales presentes en los territorios, asistiendo y asesorando a los microempresarios en sus distintas necesidades.
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