Miguel Gómez, MinHacienda del gobierno De la Espriella, definió si buscarán que más colombianos declaren renta

En entrevista con Valora Analitik, el nuevo MinHacienda del gobierno De la Espriella, Miguel Gómez Martínez, detalló algunos apartes de las modificaciones tributarias que buscarían para Colombia, incluyendo cambios sustanciales sobre la declaración de renta.
Según el ministro entrante, cualquier modificación en ese sentido obliga a que el país avance, de manera definitiva, en la eliminación de problemas y fallas estructurales.
De esta manera, el gobierno De la Espriella deberá, primero, entrar a revisar la importante masa de trabajadores que en el país no hace aportes por estar en la informalidad.
En conversación con este medio, el nuevo MinHacienda dijo que en lugar de esperar a que los informales se acerquen al Estado, el Estado se debería acercar a ellos reduciendo la burocracia, toda vez que las pequeñas empresas gastan hasta un 20 % de su tiempo cumpliendo obligaciones legales.
Cambios a la DIAN y propuestas del gobierno De la Espriella para la declaración de renta
«El 55 % de la población colombiana trabaja en la informalidad (…) Más de la mitad de los trabajadores del país no paga impuestos», dijo el ministro de Hacienda del gobierno De la Espriella sobre uno de los problemas más complejos del sistema tributario.
De esta manera, si bien no advirtió que la eventual reforma tributaria buscará cambios en ese sentido, lo que sí les interesa es tener herramientas para que la carga tributaria se pueda equilibrar, señalando que la carga que soportan las empresas es muy alta.
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Finalmente, Gómez Martínez explicó que, en medio de los cambios tributarios que deberán asumirse para el país, la simplificación de impuestos que debe tramitar la DIAN, así como la inclusión de la IA, serán fundamentales en el próximo cuatrenio.