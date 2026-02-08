¿Millonarios y Santa Fe tendrían nuevo estadio alterno?: Estos son los detalles

A partir de hoy el fútbol colombiano suma un nuevo escenario con la inauguración del Estadio Municipal de Mosquera, una obra que amplía la infraestructura deportiva de Cundinamarca y se integra de inmediato al calendario profesional del país.
El estadio entra en operación en un contexto de alta demanda sobre los escenarios tradicionales, especialmente en Bogotá, donde la programación de conciertos, eventos masivos y obras de mantenimiento ha obligado a los clubes a buscar sedes alternas en los últimos meses.
Mosquera, ubicado a menos de 25 kilómetros de Bogotá, es uno de los municipios con mayor crecimiento poblacional del país. De acuerdo con cifras oficiales, supera hoy los 150.000 habitantes, un factor que ha impulsado inversiones en infraestructura urbana y deportiva.
El nuevo escenario tiene un aforo máximo de 5.275 espectadores, lo que lo posiciona como un estadio de escala media dentro del fútbol profesional colombiano, adecuado para torneos de ascenso, Copa Colombia y eventos regionales.
Un nuevo estadio para el Torneo BetPlay
El Estadio Municipal de Mosquera fue diseñado principalmente para albergar partidos del Torneo BetPlay, la segunda división del fútbol colombiano, y su estreno oficial se da precisamente con un compromiso de esta categoría.
Actualmente, Real Cundinamarca es el club que utiliza el escenario como sede principal. El equipo compite en el torneo de ascenso y representa uno de los proyectos que buscan consolidar identidad deportiva en la región, fuera de Bogotá pero dentro de su área de influencia económica.
Para el club, contar con estadio propio representa una ventaja operativa y financiera. En el fútbol colombiano, menos de la mitad de los equipos profesionales juegan regularmente en escenarios bajo su administración directa, según datos de la Dimayor, lo que encarece costos logísticos y limita la planeación deportiva.
Además de los partidos oficiales, el estadio fue concebido para entrenamientos, competencias de divisiones menores y eventos deportivos del municipio, lo que amplía su uso y su impacto económico local.
¿Puede ser una alternativa para equipos de Bogotá?
La inauguración del estadio también abre la discusión sobre su posible uso como sede alterna para clubes de Bogotá, como Millonarios o Santa Fe, en momentos en los que El Campín no esté disponible.
Si bien su capacidad es muy inferior a la del principal estadio de la capital, el escenario ofrece ventajas logísticas como cercanía geográfica y costos operativos más bajos en días de partido.
En el fútbol colombiano existen antecedentes de equipos grandes jugando fuera de su ciudad por razones operativas. Millonarios y Santa Fe han disputado encuentros oficiales en municipios cercanos cuando el calendario lo ha exigido.
Según registros de asistencia de la Dimayor, varios partidos del Torneo BetPlay y de fases iniciales de Copa Colombia no superan los 6.000 asistentes, lo que ubica al estadio de Mosquera dentro del rango óptimo para este tipo de encuentros.
Por ahora, no hay anuncios oficiales sobre su uso por clubes de primera división. Sin embargo, con su entrada en funcionamiento, Mosquera se incorpora al mapa del fútbol profesional colombiano como una nueva sede en la Sabana de Bogotá, una región clave para el negocio deportivo del país.