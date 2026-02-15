MinAgricultura consolida las mesas técnicas para anticipar riesgos y proteger la producción

El Ministerio de Agricultura continúa fortaleciendo las mesas técnicas agroclimáticas como la principal estrategia del país para traducir la información climática en decisiones productivas concretas que permitan anticipar riesgos, reducir pérdidas y proteger la seguridad alimentaria del país.
Impulsadas por el Ministerio, con el apoyo de la FAO, las mesas funcionan como espacios de articulación entre productores, comunidad científica, instituciones técnicas y entidades territoriales, donde la información climática es interpretada y transformada en recomendaciones prácticas para cultivos, ganadería, uso del agua y manejo sanitario.
Actualmente, Colombia cuenta con 24 mesas territoriales activas, además de la mesa nacional, con presencia en todas las regiones del país. Entre 2021 y 2025 la estrategia pasó de 14 a 22 mesas territoriales, ampliando su cobertura y fortaleciendo la capacidad de los territorios para enfrentar fenómenos como El Niño, La Niña y eventos extremos asociados al cambio climático.
Entre 2024 y 2025 se realizaron 447 diálogos territoriales en 30 departamentos, con la participación de 7.175 actores directos – productores, extensionistas, universidades, autoridades ambientales y entidades públicas- y un alcance indirecto de más de 5.200 actores adicionales mensuales gracias al efecto multiplicador de la información.
Las mesas también han permitido la construcción participativa de 66 calendarios agroclimáticos, la activación de redes de monitoreo climático comunitario en diversas regiones del país y la articulación de 17 corporaciones ambientales, 15 universidades y centros de investigación en el análisis territorial del clima y sus impactos en la producción agropecuaria.
Como parte de las acciones preventivas frente al incremento de lluvias asociado a frentes fríos y condiciones de variabilidad climática, el Ministerio realizará nuevas sesiones territoriales de las Mesas Técnicas Agroclimáticas en Sincelejo (12 de febrero) y Montería (13 de febrero), donde productores, gremios y autoridades locales recibirán información actualizada sobre riesgos agroclimáticos, alertas sanitarias, manejo de drenajes, recomendaciones de siembra y acciones anticipatorias para proteger la producción rural.