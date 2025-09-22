Noticias económicas importantes Noticias del mercado financiero Noticias empresariales

Mineros se queda con el 100 % del proyecto La Pepa en Chile

Con la transacción se pone fin al Joint Venture entre Mineros y Pan American para el proyecto situado en la región de Atacama.

Mineros
Mineros es una empresa latinoamericana de extracción de oro con sede en Medellín, Colombia. Imagen: tomada del Facebook de Mineros

La compañía dedicada a la producción y exploración de oro en América Mineros anunció hoy el cierre exitoso de la adquisición del 80 % de participación restante en el Proyecto La Pepa, ubicado en Chile.

Así, Mineros S. A. consolida el 100 % de la propiedad y operación del proyecto, ya que la compañía ya poseía el 20 % y el 80 % restante estaba en manos de Pan American Silver Corp. Esto significa que se pone fin al Joint Venture entre las firmas.

La operación, valorada en aproximadamente US$40 millones, se había anunciado a inicios de agosto y se había dicho que esta se cerraría a más tardar el 30 de septiembre de 2025.

Eduardo Posada, presidente de Mineros S. A., afirmó que esta adquisición es clave para el crecimiento de la compañía y que se alinea con la estrategia de expansión y diversificación del portafolio, según un comunicado.

«Cerrar la transacción mediante la cual adquirimos el 100 % del proyecto La Pepa es un paso transformador que añade un segundo proyecto de crecimiento, además de nuestro Proyecto Porvenir en Nicaragua. Esto asegurará nuestro futuro a medida que maduremos para convertirnos en un productor de oro de nivel medio», dijo.

Posada destacó que este activo ofrece un importante recurso de oro y consolida nuestra presencia estratégica en la jurisdicción minera de clase mundial de Chile.

El Proyecto La Pepa se encuentra en el Cinturón de Oro Maricunga, región de Atacama, aproximadamente a 800 kilómetros al norte de Santiago y 110 kilómetros al este de Copiapó, a 4.200 metros sobre el nivel del mar en la Cordillera de los Andes.

