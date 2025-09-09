MinHacienda de Colombia confirmó que se suspende el concurso notarial

El Ministerio de Hacienda de Colombia comunicó la decisión de suspender el concurso notarial de méritos que fue convocado en noviembre de 2023 por el Consejo Superior de la Carrera Notarial y luego de ocho años sin hacer ningún proceso de este tipo.
Aunque el concurso para el nombramiento de notarios en propiedad e ingreso a carrera debía tomar solo unos meses, los plazos se han prorrogado en varias ocasiones tanto para las postulaciones como para las pruebas. De hecho, hoy en día no existan fechas oficiales para las etapas que restan.
Por un lado, la Procuraduría ha venido planteando una serie de inquietudes al superintendente de Notariado y Registro, Roosvelt Rodríguez, desde inicios de septiembre frente las cuales no ha recibido respuesta. Esto llevó a la entidad a solicitar que se evaluara la interrupción del proceso con carácter de urgencia.
El Ministerio Público advirtió posibles violaciones al debido proceso e incumplimientos al principio de legalidad. Particularmente identificó que contra las decisiones preliminares no proceden recursos, lo que dejaría a los participantes sin posibilidad de pedir revisión a listas de admitidos o calificaciones.
El procurador delegado para la Vigilancia preventiva de la función pública le había pedido a la cabeza de esta entidad revisar la posibilidad de suspender la ejecución del contrato para llevar a cabo el concurso “hasta tanto no se realice un análisis de fondo de las advertencias”.
A esto se suma la decisión del MinHacienda que argumentó además limitaciones presupuestales, pues el Gobierno cuenta este año con un presupuesto de $525,8 billones que no solo está totalmente comprometido, sino que le faltan $12 billones, producto de un aplazamiento por la caída del proyecto de ley de financiamiento de 2024.
