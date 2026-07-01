MinHacienda designado planteó un viraje para Ecopetrol; Joaquín Gutiérrez suena como nuevo presidente de la empresa

El ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, afirmó que es necesario dar un giro a la estrategia de Ecopetrol para incrementar la exploración y producción de petróleo y gas. Según explicó, la compañía pasó de registrar ventas por cerca de $160 billones a $120 billones en cuatro años, lo que representa una reducción de aproximadamente $40 billones en ingresos.
El funcionario sostuvo que Colombia requiere fortalecer la exploración y explotación de hidrocarburos y aseguró que, durante los últimos cuatro años, el país ha experimentado un “empobrecimiento energético”. En ese sentido, afirmó que el nuevo gobierno impulsará un cambio de rumbo en la principal empresa del país.
“No solo perdimos $40 billones, sino que la utilidad bajó de $33 billones, que dejó la administración anterior, a $9 billones”, afirmó Gómez en entrevista con Blu Radio.
Con base en esas cifras, el ministro designado calificó lo ocurrido en Ecopetrol durante los últimos cuatro años como un “caso excepcional de destrucción de valor”.
Además, señaló que las reservas de petróleo del país continúan disminuyendo de forma gradual y que actualmente equivalen a poco más de siete años de producción. Atribuyó esta situación a la menor actividad exploratoria y a la reducción en la perforación de pozos.
En materia de gas natural, Gómez aseguró que el panorama es aún más preocupante. Indicó que las reservas disminuyeron cerca de 17 % el año pasado y advirtió que Colombia ya importa alrededor de 30 % del gas que consume, situación que, en su concepto, representa un riesgo adicional frente al desarrollo del fenómeno de El Niño.
“Hacer fracking ambiental, fracking responsable, buscar dentro de nuestros yacimientos pozos posibles para generar más producción doméstica”, expresó.
Gómez señaló que, frente a los riesgos de un posible apagón en Colombia, será necesario promover una reducción en el consumo de energía. Explicó que, durante un fenómeno de El Niño, las altas temperaturas disminuyen los niveles de los embalses, y con ello, la capacidad de generación de las centrales hidroeléctricas.
El funcionario agregó que, ante ese escenario, será indispensable activar otras fuentes de generación, especialmente las plantas térmicas, con el fin de reducir la dependencia de la energía hidroeléctrica y garantizar la confiabilidad del sistema eléctrico durante el periodo de mayor estrés climático.
Por otro lado, en la agenda mediática ha surgido el nombre de Joaquín Gutiérrez como posible nuevo presidente de Ecopetrol. Entre los aspectos más destacados de su trayectoria se encuentra su cercanía con la campaña de Abelardo de la Espriella, se mencionó en 6AM W. Gutiérrez es administrador de empresas con especialización en gerencia de la salud y fue subgerente del bufete De la Espriella Lawyers entre 2006 y 2009. Hasta el momento, su eventual designación no ha sido confirmada oficialmente.
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