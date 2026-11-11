MinHacienda quiere vender activos de la SAE para prepagar deuda

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, reveló que el Gobierno tiene el propósito de disponer de activos en manos del Gobierno para venderlos y destinar los recursos al prepago de la deuda pública.
De acuerdo con el funcionario, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) tiene actualmente 68.000 activos registrados de baja calidad. “Ahí hay de todo, aviones, ganado, centros comerciales, cinemas, fincas, apartamentos, Ferraris… y todo eso pudriéndose. Hay que vender eso por todo lo que podamos conseguir. En general eso es poquito y es un ingreso de una sola vez”, indicó en la Asamblea General de ANIF.
El titular de la cartera enfatizó que los ingresos derivados de la comercialización de este paquete de activos no se destinarán al gasto corriente ni a la contratación de nueva nómina burocrática, sino que tendrán la destinación específica de amortizar el endeudamiento del Estado.
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El ministro explicó que se trata de un ingreso de oportunidad única que debe usarse con estricta prudencia fiscal.
«Como le pasa a una familia cuando tiene problemas de plata: vende eso y paga la deuda. Todo lo que podamos conseguir en esto es un ingreso de una sola oportunidad, lo vamos a destinar a prepagar deuda», aseveró.
Esta medida forma parte del paquete estructural con el que el Ejecutivo busca frenar el crecimiento de las obligaciones financieras del sector público, las cuales alcanzan los $100 billones en pasivos contratados a plazos cortos y elevadas tasas de interés.
De acuerdo con las proyecciones expuestas por el Ministerio de Hacienda, de no implementar correctivos como la contención del gasto, la reorganización tributaria y la venta de activos imprevistos, el pago del servicio de la deuda podría absorber cerca del 45 % del Presupuesto General de la Nación antes del año 2030.
Con la venta de los bienes de la SAE, la administración aspira a enviar una señal inequívoca de compromiso de pago a los mercados internacionales y a las calificadoras de riesgo, estabilizando la trayectoria del balance primario de la Nación.
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