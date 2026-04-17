MinTIC descarta que fusión de Tigo-Movistar haya generado mayor inflación como dijo Petro

La ministra de las TIC, Carina Murcia, respondió a la polémica de los incrementos en los planes celulares en distintas empresas de telefonía, los cuales estarían encareciendo la vida de los colombianos.
“Hoy no tenemos una hipótesis clara de por qué subieron las tarifas en los planes celulares. Es en este servicio donde más se evidencia el alza, aunque también se presenta en otros servicios de telecomunicaciones”, dijo la ministra.
Frente a ello se instalaron mesas de trabajo con cada uno de los operadores y con la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), allí se está recopilando toda la información para identificar cuál fue el motivo de esta alza.
Murcia agregó: “También estamos generando, con los operadores, acciones que les permitan identificar si estos planes promocionales —los que ellos ofrecen— tuvieron incrementos, y que puedan implementar estrategias comerciales para que esto no afecte el bolsillo de los colombianos y colombianas”, comentó la ministra en entrevista con Blu Radio.
Causas del incremento de las tarifas telefónicas
Hay varios factores que se están identificando dentro de estas mesas, donde participan equipos de economistas y técnicos para establecer cuál fue la causa.
La ministra dijo que no está de acuerdo con la hipótesis que lanzó el presidente Gustavo Petro, quien señaló como culpables a Tigo y Movistar por la integración que adelantan.
“Si bien el presidente sugiere que dentro de esta fusión pudo haber incidencia, nosotros, junto con los operadores y analizando la información con la CRC, no podemos identificar que haya sido así. Al contrario, esta integración está en fase dos, y en el estado actual no podemos determinar que haya sido una posible causa del aumento de tarifas”,
Por ahora, el Ministerio TIC se reunió con cada uno de los operadores para hacer comparativos y analizar el comportamiento del sector desde 2018, año en el que no se registraba un aumento como el que hoy se observa en los servicios de telecomunicaciones.
Hasta el momento, solo existen hipótesis en análisis por parte de los equipos técnicos. Se ha mencionado el IPC, posibles efectos coordinados para amortizar el mercado y otros factores. “Sin embargo, hoy no se puede determinar cuál fue el causante del aumento de tarifas”, reiteró la jefe de la cartera.
Se trata de un incremento significativo, por lo que se están evaluando todas las variables: lo planteado por el presidente, lo expuesto por el ministro de Hacienda y los datos reportados por el DANE.
“Cabe aclarar que esta entidad recoge la información mediante metodologías de encuesta. Sería irresponsable afirmar hoy cuál fue el factor determinante, porque aún no lo tenemos”, concluyó la ministra.