Montagas es una de las compañías líderes en el mercado de gas licuado de petróleo (GLP) en Colombia. La empresa tiene presencia en departamentos como Putumayo, Nariño, Caquetá, Huila y Cauca, consolidándose en el suroccidente del país. En medio del fenómeno de El Niño y del déficit de gas producido a nivel local, E-Laythy B. Safa Husein, gerente de la compañía, habló sobre las perspectivas que tiene Montagas y las regiones en las que espera ampliar su participación.
¿Cuáles serían las zonas a las cuales le apuntarían para expandirse?
Serían las adyacentes. Realmente, pueden ser el norte del Cauca, pensar en el norte del Huila, Tolima, Valle del Cauca.
¿Entonces planean ganar una mayor participación en el mercado de GLP?
Dada la condición de la torta, de la participación de mercado y cómo vienen ganando las otras del interior del país por haber sustituido el gas natural con GLP o con propano a través de soluciones de gas natural y sintético. Nosotros lo que estamos observando es que posiblemente nuestra participación en el mercado caiga, dado que los vamos a diluir por los crecimientos tan altos que van a tener las empresas grandes del país.
No tenemos esa industria para poder capturar ahí oportunidades. Lo que estamos observando es poder iniciar un proceso de expansión geográfica que nos permita mejorar nuestra cobertura.
Pero, obviamente, eso va involucrado con la situación y la estabilidad económica que pueda generar el país en los próximos años que permita hacer inversiones, cosa que en este momento está bajo observación y en evaluación antes de dar ese paso.
Pero lo más importante que tenemos es seguir prestando el servicio público, garantizar esos números en volumen que venimos vendiendo en las zonas donde operamos y seguir siendo el agente más importante de GLP en estos cinco departamentos.
¿Pero si el GLP puede ganar terreno, por qué lo perderían algunas empresas que lideran el mercado?
El mismo GLP está ganando terreno, pero los actores, los agentes del mercado, los tres grandes están ganando una altísima participación del mercado. Entonces, al final terminan dividiéndonos a los centros.
¿Estamos hablando de que empresas como Colgas, Gasco y GasPaís son las que están ganando el terreno?
Correcto, es así. Incluso, Rayogas, que ha venido creciendo también en la industria. Ahora con la problemática de Canacol, seguramente ellos van a entrar a dar una solución a través de aire propanado a Cerro Matoso, o a ver qué solución hay para generar energía eléctrica en las posibles soluciones de aquellos que usan el gas natural para generar, que posiblemente podrían usar aire propagado, porque si se da una solución de gas natural sintético, que es lo que han venido haciendo, así han ganado participación en el mercado.
Es decir, no cambian los equipos de gas natural que están instalados en la industria con las generadoras eléctricas, y lo que hacen es simplemente el propano, airearlo o diluirlo con aire, y eso genera el mismo poder calorífico del gas natural. Entonces, se llama aire propanado o gas natural sintético.
¿Las compañías que lideran el sector de GLP pueden reemplazar la operatividad que tienen las del sector de gas para empresas como Cerro Matoso?
Claro, hay una oportunidad gigante. Afortunadamente, Montagas hace parte también del top cinco, del consorcio de importación de GLP fue la primera iniciativa que arrancó hace 10 años. Se volvió realidad en 2017.
Estas empresas decidimos, en esas competiciones, de que debíamos independizar la operación de Ecopetrol, porque veníamos siendo 100 % dependientes de la oferta que presentaba Ecopetrol, y la declaración de producción de Ecopetrol también muestra una baja importantísima frente a la oferta regular que veníamos teniendo. Es decir, en los próximos años se prevé que la importación supere 65 % para atender la demanda.
¿Qué tiene Montagas que le impide aprovechar, por lo menos en participación de mercado, esta coyuntura del Niño?
La zona que ocupamos, nosotros estamos en un mercado que está en el suroccidente de Colombia, y hacer ese crecimiento geográfico no es tan sencillo para nosotros, para nuestra operación, y requiere de inversiones. Entonces, se debe tener la tranquilidad y seguridad de poder hacer esas inversiones para llegar a otros mercados.
¿Cómo desarrollan sus operaciones?
La compañía presta el servicio público domiciliario de GLP (gas licuado de petróleo), distribuido en cilindros, tanques estacionarios y redes domiciliarias de GLP en Nariño, Putumayo, Huila, Caquetá y Cauca. Tiene 63 años de operación, y por supuesto, ha venido acompañando la sustitución de la leña en estos municipios tan complejos, y ha venido creciendo de la mano del desarrollo y la inversión que se ha hecho en las áreas público-privadas.
¿Cuántos usuarios tiene la organización?
En la línea de cilindros, nosotros estamos atendiendo de manera mensual recurrente un poco más de 125.000 usuarios.
En la línea de taxis estacionarios, tenemos cerca de 32.000 usuarios, y en la línea de redes domiciliarias tenemos 34.000 usuarios.
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¿Ustedes solo manejan el sector domiciliario o también tienen usuarios en el sector industrial?
Tenemos la industria, la línea de tanques estacionarios, ya que estos departamentos, sobre todo la cobertura que tenemos, no tienen grandes industrias, a excepción de algunas agrícolas, específicamente el sector agrícola y el lácteo.