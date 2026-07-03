Para Fitch, la calificación de empresas energéticas colombianas se mantendrá estable a pesar de la situación de Canacol

La calificadora Fitch Ratings señaló que espera que las calificaciones de las empresas colombianas de transporte y distribución de petróleo y gas se mantengan estables. Lo anterior ocurriría incluso en un contexto de mayor presión sobre el suministro de este energético por la reestructuración de la compañía Canacol.
Esta empresa de origen canadiense adelanta un proceso de reorganización en ese país y solicitó ante una corte de Alberta el aval para cancelar sus contratos de suministro de gas en Colombia, petición que fue aprobada por el ente judicial. A pesar de ello, Fitch consideró que las estructuras tarifarias y la vigilancia gubernamental continua sobre las operaciones de Canacol reducirían el impacto de las posibles interrupciones en el suministro.
La calificadora añadió que Canacol ha incumplido sus compromisos de entrega en aproximadamente 40 %. Señaló que la empresa ha venido negociando exenciones temporales, pero manifestó que la situación se ha complejizado porque Canacol estaría buscando exenciones más amplias y una renegociación de sus contratos de venta de gas.
Para Fitch, Canacol implementó un plan de recuperación de producción en varios de sus pozos durante 2025, pero este no fue exitoso. Sin embargo, destacó que la importancia de la compañía radica en que empresas como Surtigas y Gases del Caribe dependen en cerca de 50 % del suministro de gas de Canacol. Mientras tanto, en el sector de transporte, Promigas tiene contratos por 140 millones de pies cúbicos diarios, equivalentes a 15% de su capacidad contratada.
La calificadora también manifestó que es fundamental mantener los niveles de producción de Canacol, aunque esto dependerá de inversiones adicionales que permanecen en espera debido al proceso de reestructuración de la compañía. De esta manera, cualquier deterioro adicional en este segmento restringiría la oferta y aumentaría las tarifas para los usuarios.
Otro de los retos que enfrenta el país es el fenómeno de El Niño, que requerirá un mayor respaldo de la generación térmica, la cual utiliza gas, carbón y combustibles líquidos, para reducir la dependencia de las hidroeléctricas, cuya capacidad disminuye durante las olas de calor.
De tal forma que uno de los principales problemas que enfrenta Colombia es la falta de gas, razón por la cual el país ya importa cerca de 30% del consumo interno. Fitch también manifestó que las reservas probadas de gas continúan disminuyendo y que solo alcanzarían para seis años, con una producción de 795 Giga BTU diarios.
Lo anterior también está relacionado con Canacol, ya que actualmente es la principal empresa privada productora de gas en Colombia. Solo es superada por Ecopetrol, la estatal energética, que lidera el mercado con una participación de 58 %, según Fitch.
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La organización añadió que Canacol permanecerá bajo vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos. Incluso empresas del sector industrial, como Cerro Matoso, manifestaron que será necesario que la compañía sea intervenida por esta entidad para asegurar la continuidad de la operación. Adicionalmente, será la Superintendencia de Sociedades la que tomará la decisión final sobre si la empresa puede aplicar en Colombia las medidas avaladas por la justicia canadiense para suspender el suministro de gas.
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