Video | MSCI Colcap cae 2,28 % al cierre del mes de octubre

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Colombia cierra la jornada del 30 de octubre de 2026 en 2.490,92 puntos, registrando una acumulada variación para el mes de octubre de – 2,28 %. El índice para lo corrido del año presenta una variación positiva (YDT) 20,45 %.
Desde nuestra perspectiva técnica el índice mantiene un desplazamiento alcista para su marco de tiempo mensual. La primera zona de resistencia mensual quedaría ubicada en 2.630 puntos y un nivel de soporte para este periodo de tiempo que se establece en los 2.100 puntos.
Al finalizar el mes de octubre de 2026 el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia registró un volumen acumulado mensual de $3.38 billones, mostrando una variación negativa en este ítem de 31,6 %, debido a que en el mes de septiembre de 2026 se estableció un monto acumulado negociado de $4.94 billones.
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En un mes negativo para el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Colombia, estas fueron las cinco acciones con mayores retrocesos en su acumulado al cierre del mes de octubre:
- En el primer lugar, Mineros (Mineros) que cae – 11,43 % en su acumulado mensual.
- En la segunda casilla, las acciones de Nubank (Nuco) que bajaron – 10,00 %.
- En el tercer lugar se ubicaron los títulos de Grupo Aval preferencial (PFaval) que retrocedieron su valor – 9,36 % al cierre del mes.
- En la cuarta casilla tenemos las acciones de Grupo Aval ordinaria (Grupoaval) que presentaron una corrección de – 8,83 %.
- Finalmente, el quinto puesto es para Davivienda Group preferencial (PFDavigrp) que cae – 8,48 %.
Los títulos de Grupo Sura ordinaria (Gruposura) subieron 8,12 % y se convierten en el activo con mejor desempeño del mes de octubre.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap