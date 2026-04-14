MSCI Colcap hoy: sube 1,98 % y se acerca a los 2.350 puntos

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) cerró la jornada del 13 de abril de 2026 en 2.347,36 puntos, registrando una variación positiva de 1,98 %.
Con este resultado, el indicador del mercado accionario colombiano mantiene su racha positiva en 2026 y acumula una valorización de 13,51 % en lo corrido del año (YTD).
Señales técnicas del mercado
Desde el análisis técnico, el índice comienza a mostrar una tendencia alcista en el corto plazo (diaria).
Para este marco temporal, los niveles clave se ubican en:
- Soporte: 2.260 puntos
- Resistencia: 2.470 puntos
Fuerte aumento en el volumen de negociación
Al cierre de la jornada, el mercado accionario colombiano registró un volumen de operaciones de $234.865 millones, lo que representó un incremento de 38,70 % frente a la sesión anterior, cuando se negociaron $169.308 millones.
Acciones más negociadas del día
Los títulos con mayor volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol: -1,17 % (con $90.412 millones)
- Grupo Cibest preferencial (PFCibest): +2,73 % (con $60.773 millones)
- Grupo Cibest ordinaria (Cibest): +1,40 % (con $22.776 millones)
Mayores valorizaciones de la jornada
En una sesión positiva para el índice, estas fueron las acciones con mejor desempeño:
- Grupo Sura preferencial (PFGrupsura): +5,21 %
- ISA: +4,46 %
- Grupo Sura ordinaria (Gruposura): +4,37 %
Acción con mayor caída
Por el lado negativo, los títulos de Títulos Inmobiliarios (TIN) registraron la mayor caída del mercado, con una variación de -2,08 %.
Acciones bajo seguimiento técnico
El análisis incluyó títulos como Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, Conconcreto, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nuco, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavigrp, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei y Terpel, además del MSCI Colcap.