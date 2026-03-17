MSCI Colcap sube 0,22 % y se mantiene por encima de los 2.180 puntos

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) cerró la jornada del 16 de marzo de 2026 en 2.185,52 puntos, registrando una variación positiva de 0,22 %.
Con este resultado, el indicador del mercado accionario colombiano mantiene su desempeño positivo en lo corrido del año, acumulando una valorización de 5,68 % (YTD).
Análisis técnico del índice
Desde una perspectiva técnica, el MSCI Colcap conserva una tendencia bajista en el corto plazo (diaria).
Para este marco temporal, los niveles clave del mercado se ubican en:
- Soporte: 2.100 puntos
- Resistencia: 2.280 puntos
Aumenta el volumen de negociación
Al cierre de la jornada, el mercado accionario colombiano registró un volumen de operaciones de $181.064 millones, lo que representó un incremento de 9,80 % frente a la sesión anterior, cuando se negociaron $164.871 millones.
Acciones más negociadas del día
Los títulos con mayor volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol: +2,35 % (con $63.771 millones negociados)
- Grupo Cibest ordinaria (Cibest): +0,02 % (con $43.547 millones)
- Grupo Cibest preferencial (PFCibest): +2,52 % (con $39.399 millones)
Mayores valorizaciones de la jornada
En una sesión positiva para el índice, estas fueron las acciones con mejor desempeño:
- Promigas: +4,23 %
- Grupo Aval preferencial (PFAval): +4,17 %
- Banco de Bogotá (Bogotá): +3,42 %
Acción con mayor caída
Por el lado negativo, los títulos de Pei registraron la mayor caída del mercado, con una variación de -7,47 % durante la jornada.
Acciones bajo seguimiento técnico
El análisis incluyó títulos como Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, Conconcreto, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nuco, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavigrp, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei y Terpel, además del MSCI Colcap.