Multa de $933.816 que impondrán a personas en conjuntos por recurrente práctica que prohíbe exigente norma

Los residentes de los conjuntos residenciales que hacen remodelaciones en sus viviendas deben tener en cuenta lo que dispone la Ley 675 de 2001. La norma establece que solo se permiten las intervenciones considerablemente como arreglos locativos, lo que quiere decir aquellas que implican cambios internos.
Este tipo de obras, aunque menores, generan una cantidad importante de escombros y residuos de construcción. En consecuencia, es importante que los dueños manejen de forma adecuada los residuos, puesto que la disposición indebida acarrea sanciones económicas tanto de las autoridades como la administración de conjuntos
Es así, que el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, (Ley 1801 de 2016) establece sanciones para quienes arrojan escombros en lugares que no están autorizados.
Según la norma, el arrojar escombros, muebles viejos y demás elementos en las calles puede acarrear sanciones importantes. Por tanto, desde la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, envían un mensaje claro a la ciudadanía: sacar responsablemente estos residuos.
De esta manera, quienes no sepan donde dejar este tipo de residuos, es importante que se comuniquen a la línea 110 para la solicitud de la recolección y evitar la contratación de terceros.
Las costosas multas que tendrán los ciudadanos que arrojen escombros en vía pública
Arrojar este tipo de basuras en espacios no permitidos se ha vuelto un comportamiento común en la ciudadanía, donde no solo se afecta la convivencia al interior del conjunto residencial y sus alrededores, sino también se genera una percepción de inseguridad.
Según lo que destaca el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, quienes cometan este tipo de comportamientos, estarían incurriendo en una multa tipo 4 que se sanciona con 16 salarios mínimos diarios legales vigentes, que para este 2026, está en $933.816.
Además, la contratación de transporte para deshacerse de los escombros por medios no aptos o ilegales, le aplicarían una multa tipo 3 y, por lo tanto, deberá pagar la suma de $379.600.