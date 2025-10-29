Finanzas personales

¿No pagó el pasaje de TransMilenio? Embargarán miles de cuentas y billeteras digitales por estas frecuentes multas en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá anuncio miles de embargos por cometer estas recurrentes multas en Bogotá

Multas en Bogotá por no pagar pasaje de TransMilenio
Imagen: Prensa TransMilenio

La Secretaría de Hacienda dio a conocer que, por cometer algunas sanciones muy recurrentes, miles de ciudadanos que no pagaron sus multas en Bogotá deberán responder ante la Secretaría.

De acuerdo con la entidad, por cuenta de esta situación, se van a adelantar embargos con miras a recuperar una parte del dinero que se le adeuda a la capital.

multas en Bogotá
¿Cómo acceder al pasaje de Transmilenio a $2.400? Así puede hacerlo. Foto: TransMilenio.

Estas multas en Bogotá tenían que haberse pagado con varios meses de antelación, o al menos haber llegado a acuerdos de pago entre los deudores y las respectivas autoridades.

Con esto de base, la Secretaría de Hacienda ordenó el embargo de cuentas bancarias, billeteras digitales y bienes a 25.000 ciudadanos con deudas pendientes por multas de convivencia, es decir, sanciones impuestas por infringir el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

“Con la campaña ¡Ey! Si le debes a Bogotá, ponte al día, la entidad hace un llamado no solo a los contribuyentes de impuestos, sino también a quienes incumplen normas de la ciudad y han sido sancionados”, dijo la entidad.

multas en Bogotá
Multa de tránsito. Foto: Alcaldía de Bogotá

Las frecuentes multas en Bogotá que no se pagan

  1. Portar armas, elementos cortopunzantes o sustancias peligrosas
  2. Evadir el pago del pasaje en el transporte público
  3. Irrespetar o desacatar a la autoridad policial
  4. Consumir o vender sustancias psicoactivas cerca de colegios o parques

Dijo la Secretaría de Hacienda que las personas sancionadas serán contactadas por mensaje de texto, WhatsApp (300 270 3002) y correo electrónico desde la cuenta [email protected].

subsidio de transporte
Transporte público en Bogotá/TransMilenio. Foto: Alcaldía de Bogotá

En estas comunicaciones se informará el valor de estas multas en Bogotá de la obligación en mora y los medios para ponerse al día.

Recomendado: Multa de $416.000 que pondrán a quienes coloquen decoración navideña en conjuntos por esta razón

“Estas notificaciones son informativas: No solicitan pago inmediato, consignaciones en cuentas bancarias, ni pagos por aplicaciones o billeteras digitales. Verifique siempre su autenticidad en los canales oficiales de www.haciendabogota.gov.co”, agregó la entidad.

