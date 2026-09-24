Multas de tránsito acumulan $8 billones y SIMIT revisa devolución por fotocomparendos

La cartera por multas de tránsito en Colombia asciende a cerca de $8 billones, según explicó Sandra Milena Tapias Mena, directora nacional del SIMIT de la Federación Colombiana de Municipios, en el Congreso de Autoridades de Tránsito 2026.
En entrevista con Valora Analitik, Tapias explicó que, con la implementación de los acuerdos de pago a través del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), los ciudadanos podrán consolidar en un solo acuerdo las multas que tengan pendientes en diferentes municipios del país.
“Si tiene multas en cinco o diez municipios, a través de un acuerdo de pago se pueden cubrir”, explicó la funcionaria.
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Según Tapias, antes de esta medida una persona con comparendos en diferentes ciudades debía desplazarse hasta cada organismo de tránsito para establecer acuerdos de pago de manera independiente. Ahora, el SIMIT permitirá centralizar este proceso.
La funcionaria aclaró que la cifra de cartera corresponde al periodo comprendido entre 2021 y agosto 2026.
Tapias señaló que los recursos provenientes de las multas de tránsito tienen una destinación específica establecida en el artículo 160 del Código Nacional de Tránsito.
Estos recursos deben utilizarse para planes y proyectos de seguridad vial, dotación, combustible y señalización, entre otras acciones relacionadas con la gestión del tránsito.
“Ese recurso se debe destinar específicamente para eso”, señaló.
SIMIT revisa devolución de recursos por fotomultas
Frente al proceso relacionado con las fotomultas que fueron objeto de cuestionamientos y sobre las cuales el Ministerio de Transporte anunció que se devolvería el dinero de algunos cobros, la directora del SIMIT explicó que actualmente se adelanta una revisión de la información.
“Se está haciendo todo el análisis. El Ministerio hizo el pronunciamiento y se está revisando toda la información con los organismos de tránsito del país”, indicó.
Tapias recordó que el SIMIT funciona como sistema de información y recibe los datos suministrados por las autoridades de tránsito, pero los municipios son los responsables de las multas.
Por ello, cada organismo de tránsito deberá revisar los casos correspondientes para posteriormente determinar las acciones que procedan. La funcionaria señaló que todavía no cuenta con una cifra consolidada sobre el dinero que eventualmente tendría que ser devuelto.
Reforma al Código de Tránsito ¿qué incluiría?
Sobre los anuncios del Gobierno Nacional relacionados con el retiro o modificación de las fotomultas, Tapias señaló que la Federación Colombiana de Municipios participará en la discusión de una reforma al Código Nacional de Tránsito.
La entidad realizará un taller en el marco de su congreso, en el que participarán secretarios y directores de tránsito, inspectores y alcaldes, con el objetivo de recoger propuestas para entregar al Ministerio de Transporte.
Tapias reconoció que existen regulaciones específicas para las fotomultas, pero también señaló que se han presentado situaciones que requieren ajustes.
“Sabemos también que hay abusos y frente a eso está esta reforma”, afirmó.
La directora del SIMIT sostuvo que el Código Nacional de Tránsito tiene 24 años y que, aunque varias de sus disposiciones continúan funcionando, otras requieren ajustes frente a las nuevas condiciones del país.
Entre las propuestas que podrían ser discutidas está la posibilidad de que los cursos pedagógicos derivados de comparendos puedan realizarse de manera virtual, teniendo en cuenta el avance de la tecnología y los cambios generados por la pandemia.
Tapias identificó como las tres principales causas de comparendos en Colombia el exceso de velocidad, la falta de revisión técnico-mecánica y la ausencia del SOAT.
La funcionaria también hizo un llamado a los conductores para cumplir las normas de tránsito y señaló que una parte importante de las infracciones está relacionada con el comportamiento de los ciudadanos.
En cuanto a la posibilidad de impugnar un comparendo, explicó que el procedimiento contravencional contempla mecanismos para que los ciudadanos ejerzan su derecho a la defensa.
Sin embargo, señaló que en algunos casos los infractores no utilizan estos mecanismos o dejan pasar los plazos establecidos para acudir ante la autoridad de tránsito correspondiente.
Tapias también indicó que la Federación trabaja con los organismos de tránsito para identificar los problemas del sistema y aportar propuestas a la eventual reforma del Código Nacional de Tránsito.