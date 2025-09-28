Natura y Mercado Libre sellan alianza para llegar a los rincones de Colombia

Natura anunció la apertura de su tienda oficial en Mercado Libre Colombia. Esta alianza estratégica busca llevar su propuesta de bienestar y belleza responsable a millones de personas a lo largo y ancho del país, con una experiencia de compra segura, ágil y confiable.
La integración con Mercado Libre, el ecosistema de comercio electrónico más grande de la región, permitirá a Natura aprovechar su infraestructura tecnológica y red logística para ofrecer entregas en tan solo 24 a 48 horas, además de pagos protegidos y opciones de cuotas sin interés. De esta manera, la marca busca conectar con sus consumidores desde las grandes ciudades hasta los rincones más apartados del país.
Un nuevo canal para millones de colombianos
La llegada de Natura a Mercado Libre fortalece el portafolio de la categoría de belleza, que lidera el mercado colombiano con un 38 % de participación en órdenes. Esta categoría, que registra más de 49 millones de visitas anuales, se consolida como un pilar del comercio electrónico, impulsado por consumidores que buscan variedad y confianza.
Natura se suma a esta tendencia con un portafolio inicial de (221 productos) de maquillaje y cuidado personal reafirmando su propósito de llevar la belleza con propósito a millones de colombianos.
Para Diana Macias, gerente de ecommerce de Natura, la llegada a Mercado Libre es un paso fundamental dentro de la estrategia de omnicanalidad que ha definido la compañía: “Queremos estar donde nuestros clientes están, ofreciendo diferentes caminos para que accedan a la belleza con propósito de Natura. Esta alianza nos permite conectar cada vez más con los colombianos, asegurando una experiencia de compra fluida y conveniente, sin importar el canal que elijan”.
Para Mercado Libre, esta alianza reafirma el rol del ecosistema como socio estratégico de las marcas líderes en Colombia, integrando la Tienda Oficial de Natura a las más de 1.000 que ya confían en la plataforma.
“La llegada de Natura como Tienda Oficial fortalece nuestro portafolio y amplía la diversidad de productos disponibles para los colombianos. En Mercado Libre, creemos que lo mejor está llegando, y esta alianza fortalece el desarrollo del comercio electrónico en el país, conectando a millones de personas con más y mejores opciones, asegura José Madero, Gerente Senior del Marketplace en Mercado Libre Colombia.