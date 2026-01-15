La NBA quiere al Real Madrid como franquicia estrella de su proyecto europeo

La NBA dio el paso más claro de su historia para desembarcar en Europa y el centro del proyecto es el Real Madrid. Adam Silver, comisionado de la liga estadounidense, reconoció que existen conversaciones formales con el club blanco y con otras instituciones españolas para crear una competencia propia en el continente con horizonte de estreno en octubre de 2027.
El plan contempla una estructura de 16 franquicias, de las cuales 12 serían fijas y cuatro accederían por méritos deportivos desde ligas locales y la Basketball Champions League. La NBA busca replicar en Europa un esquema de franquicias con ingresos centralizados, derechos audiovisuales globales y explotación comercial al estilo estadounidense.
El modelo supone un golpe directo a la Euroliga, torneo que domina el baloncesto europeo desde 2001. Para ingresar a la nueva competición cada plaza fija tendría un costo mínimo de US$500 millones, cifra que, según reveló Bloomberg, podría escalar hasta los US$1.000 millones dependiendo del mercado y de los futuros contratos de televisión.
El Real Madrid aparece como la pieza estratégica. Es la marca con mayor valor internacional del baloncesto europeo y el club que más dudas ha mostrado para renovar su licencia con la Euroliga más allá de 2026. El compromiso actual de los 13 equipos propietarios vence el 30 de junio y casi todos firmaron por diez años adicionales, pero el Madrid sigue sin hacerlo y evalúa la cláusula de salida de 10 millones de euros que le permitiría cambiar de torneo.
Real Madrid, eje del tablero económico
La NBA no piensa en equipos sino en ciudades con capacidad de consumo. En esa lógica, Madrid es un mercado prioritario junto con París, Londres, Berlín y Estambul. Sin embargo, en la capital española el vínculo es evidente: hablar de baloncesto de élite es hablar del Real Madrid. El club combina tradición deportiva con un ecosistema empresarial capaz de atraer patrocinadores internacionales y audiencias masivas.
El esquema de ingresos aún no está definido, pero el referente es el contrato televisivo de la NBA en Estados Unidos, valorado en US$76.000 millones por once años. En Europa esas cifras son impensables hoy, pero la liga confía en que plataformas como Amazon Prime impulsen un salto sustancial frente a lo que paga la Euroliga. Para los equipos sin plaza fija, la promesa es recibir montos similares a los de las franquicias principales cuando logren clasificar, algo que hoy no ocurre.
Formato, plazos y riesgos para el club blanco
El diseño preliminar se parece más de lo que parece al sistema actual. Habría liga regular, eliminatorias y una fase final, con alto porcentaje de equipos fijos. La diferencia clave es la gobernanza: la competición estaría controlada al 50 % por la NBA y la FIBA, con participación de propietarios privados y, potencialmente, de dueños de franquicias estadounidenses.
El calendario es el gran desafío. Faltan menos de 20 meses para la fecha objetivo y todavía se negocian inversores, pabellones y reglas comerciales. Muchos recintos europeos no cumplen los estándares de experiencia y generación de ingresos que exige la NBA, lo que obligaría a reformas millonarias.
Para el Real Madrid el riesgo es inmediato. Si decide no renovar con la Euroliga y la NBA Europe no arranca hasta 2027, podría quedarse un año en un limbo competitivo, con la Basketball Champions League como única salida. La Euroliga ya advirtió que no aceptará miembros que no se comprometan a largo plazo, lo que endurece la negociación.
El pulso apenas comienza. Silver insiste en que no busca una guerra con la Euroliga, pero el movimiento redefine el mapa del negocio. Si el Real Madrid da el “sí”, el baloncesto europeo entrará en la transformación más profunda de su historia reciente, con un tablero donde el poder económico marcará el ritmo tanto como los resultados en la cancha.