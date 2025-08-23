NCS Brands (QUEST y QST) reportó alza en ingresos a julio: viene fuerte expansión en el país

Entre enero y julio de 2025, NCS Brands, grupo empresarial detrás de las marcas QUEST y QST, reportó ingresos superiores a los $91.000 millones, lo que representa un crecimiento del 32 % frente al mismo periodo del año anterior.
El grupo ha consolidado su presencia en las principales ciudades y en poblaciones intermedias de más de 20 departamentos, entre ellos Antioquia y Valle del Cauca.
En estos últimos se registraron los mayores crecimientos en ventas: 50 % en Antioquia y 33 % en Valle del Cauca, impulsados por la alta demanda en camisetas y calzado durante el primer semestre.
Nicolás Giraldo, gerente de marca de NCS Brands, explicó que las dos marcas han sido protagonistas en las estrategias de transformación y omnicanalidad del grupo. En los primeros seis meses del año, la compañía realizó 12 aperturas y reconversiones de tiendas, y proyecta cerrar 2025 con un total de 35 nuevas sedes y ocho remodelaciones.
Detalles del crecimiento de la marca
El plan de expansión contempla además la apertura de 16 puntos adicionales en lo que resta del año, con lo que NCS Brands cerraría 2025 con 178 tiendas físicas en el país.
Según cifras de la empresa, este crecimiento la llevó a crecer en colaboradores, impulsando el empleo en las regiones donde opera.
Además, el grupo ha reforzado su apuesta por la sostenibilidad y el diseño responsable. La compañía ha reducido el impacto ambiental y procesos más eficientes, con el fin de alinearse con las tendencias globales y las nuevas exigencias de los consumidores.
El fortalecimiento del canal digital también hace parte de la estrategia. Con estos resultados, la compañía consolida su presencia en el mercado colombiano de moda.