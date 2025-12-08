Negocio entre Netflix y Warner Bros estaría en riesgo: Trump y nueva oferta, entre las causas

Paramount ha presentado una oferta importante por Warner Bros. Discovery valorada en US$ 108.400 millones, una apuesta agresiva que busca revertir lo que considera un proceso de venta injusto.
La propuesta —que sería 100 % en efectivo según informes— supera ampliamente el acuerdo tentativa de Netflix (destinado a adquirir los activos de estudio y streaming de WBD por alrededor de US$72.000 millones en valor patrimonial, o unos US$82.700 millones en conjunto).
En su misiva al CEO de WBD, David Zaslav, la compañía fundada por David Ellison cuestionó la imparcialidad del proceso de venta, argumentando que Warner Bros. habría favorecido a Netflix desde un inicio. Paramount exige claridad sobre si existe un comité independiente para evaluar las ofertas, y advierte que la subasta ha sido “viciada”.
Paramount presentó múltiples ofertas a partir de septiembre para forjar una potencia del entretenimiento capaz de desafiar a Netflix y a gigantes tecnológicos como Apple, que se han expandido a los medios, pero enfrentaron rechazos.
Ha ofrecido comprar toda la compañía a US$30 por acción, en comparación con la oferta de Netflix de casi US$28 por acción por sus activos.
Aunque en octubre pasado WBD rechazó una oferta anterior de Paramount por considerarla insuficiente (US$20 por acción), esta nueva propuesta surge como un intento firme de recuperar protagonismo en la puja.
Analistas y actores de la industria siguen atentos sobre lo que sigue con esta oferta y cómo esta podría obligar a Paramount a dirigirse directamente a los accionistas de WBD, en un intento por revocar el acuerdo con Netflix.
Comentarios de Trump siembran dudas sobre el acuerdo con Netflix
Mientras tanto, Netflix sigue adelante con su acuerdo por Warner Bros, pero enfrenta crecientes resistencias políticas y regulatorias. El ambiente se complica tras los comentarios del presidente Donald J. Trump, quien advirtió que la fusión podría “ser un problema” por el tamaño del mercado que controlaría el nuevo gigante del entretenimiento.
Según Reuters, ese tipo de advertencias ya provocó una reacción negativa en Wall Street: al menos tres firmas rebajaron sus objetivos de precio para Netflix.
Además, Netflix aceptó incluir en el acuerdo una cláusula de penalización de US$ 5.800 millones en caso de que la operación no sobreviva el escrutinio regulatorio, lo que evidencia que la empresa anticipa desafíos significativos antes de una aprobación definitiva.
Organizaciones del sector, incluyendo sindicatos de Hollywood y dueños de salas de cine, también manifestaron su rechazo, advirtiendo que la fusión podría concentrar demasiado poder, reducir la competencia, amenazar empleos y perjudicar la diversidad creativa —un riesgo que algunas autoridades ya comenzaron a evaluar.