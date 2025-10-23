Nequi anuncia su llegada a países vecinos de Colombia: ¿Se podrán hacer transferencias gratis?

Nequi, marca del Grupo Cibest, anunció su llegada a El Salvador y Guatemala a través de Bancoagrícola y Bam, como parte de su plan de expansión en la región y promover la inclusión financiera.
“Según datos del Banco Mundial, en países como Guatemala, sólo el 37 % de las personas mayores tienen acceso a servicios financieros. En El Salvador y Colombia, esta realidad alcanza cifras de 36 % y 60 %, respectivamente”, mencionó Juan Carlos Mora, presidente del Grupo Cibest.
Y agrega: “Estas brechas representan una oportunidad para seguir impulsando la inclusión financiera y promover un crecimiento más equitativo en la región. Por eso hemos llevado Nequi a El Salvador y Guatemala, porque buscamos ofrecer una alternativa accesible y confiable para que más personas puedan enviar y recibir dinero, ahorrar y gestionar sus finanzas sin barreras”.
Un ecosistema financiero digital con el respaldo del Grupo Cibest
La presencia de Nequi en El Salvador y Guatemala se apoya en la experiencia adquirida por el Grupo Cibest en otras geografías, como es el caso de Colombia, donde ha impulsado inclusión financiera al contar con más de 26 millones de clientes y más de 70 millones de movimientos en un día.
“Desde Nequi Colombia esperamos que la experiencia y aprendizajes sean una guía para las filiales de Centroamérica y conservar la simpleza, facilidad y cercanía para las personas”, indicó Andrés Vásquez, CEO de Nequi en Colombia.
Recomendado: Nequi lanzó nueva función que beneficiará a usuarios: Teléfono se convierte en datáfono
Esta billetera digital llegó a El Salvador en noviembre de 2024 y a Guatemala en marzo de 2025, permitiendo a las personas, incluyendo emprendedores y comerciantes, realizar transferencias, administrar sus finanzas, ahorrar, enviar dinero y recibir remesas, desde su celular.
Finalmente, es importante mencionar que la marca Nequi es operada bajo la licencia bancaria de cada filial del Grupo Cibest en su respectivo territorio. Nequi S.A., como compañía de Financiamiento, no es accionista de ninguna de estas entidades, ni tiene presencia en Guatemala ni El Salvador.