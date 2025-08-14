Nequi, la plataforma de servicios financieros digitales de Grupo Cibest (Bancolombia), está muy cerca de alcanzar su punto de equilibrio operacional y podría lograrlo durante el segundo semestre de 2025, según revelaron directivos de la entidad financiera durante la conferencia de resultados del segundo trimestre.
«Estamos viendo que Nequi está muy cerca de alcanzar el nivel en el cual estamos en el punto de equilibrio. Somos optimistas de que con las tendencias que estamos viendo en Nequi, probablemente alcancemos ese nivel para finales de este año«, declaró la alta dirección durante la presentación de resultados.
Crecimiento sostenido de la cartera de crédito de Nequi
El optimismo de los ejecutivos se basa en el sólido desempeño de la cartera de préstamos de Nequi, que cerró el primer semestre en cifras cercanas a los $1,2 billones, con aproximadamente 600.000 clientes activos en crédito.
La plataforma mantiene un ticket promedio de préstamo de $2,5 millones, con una tasa de interés cercana al 25 % y un plazo promedio de 28 meses.
«Seguimos añadiendo préstamos en Nequi. Ahora estamos en el nivel de $1,2 billones al final del semestre y seguimos poniendo más préstamos con un buen desempeño, lo cual es clave», señalaron los directivos, destacando que la cartera mantiene un nivel de préstamos vencidos a 30 días del 5 % y un costo de riesgo entre 9 % y 10 %.
La dinámica de crecimiento se mantiene robusta: la fintech está agregando aproximadamente 50.000 nuevos clientes de crédito mensualmente, con desembolsos mensuales que promedian entre $40 millones y $50 millones.
Expansión regional e integración exitosa con Bancolombia a la Mano
Nequi ha consolidado su posición en el mercado con 25 millones de usuarios registrados, de los cuales 20 millones se mantienen activos, y depósitos por $5,6 billones. La compañía también ha iniciado operaciones en El Salvador y Guatemala como parte de su estrategia de expansión regional.
Sumado a lo anterior, los ejecutivos destacaron el éxito de la integración de «Bancolombia a la Mano» dentro del ecosistema Nequi, lo que ha contribuido al crecimiento en depósitos y servicios adicionales que generan comisiones para la plataforma.
«Las tendencias son muy positivas. En particular, estamos muy contentos con cómo se está comportando y desempeñando la cartera de préstamos», enfatizó la dirección del banco.
Con una base de 25 millones de usuarios totales y solo 600.000 con productos crediticios, Nequi ve un amplio margen para el crecimiento de su cartera, teniendo en cuenta el alto potencial de clientes que tienen en su ecosistema.
Con esto en mente, los directivos confirmaron que continuarán evaluando el perfil crediticio de sus usuarios para agregar más préstamos, manteniendo un enfoque cuidadoso en la gestión del riesgo.