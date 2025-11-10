Nequi lanza servicio para recibir giros desde Estados Unidos: así funciona

Nequi dio a conocer una nueva funcionalidad llamada “Giros a un Link”, que permite a los usuarios en Colombia recibir dinero enviado desde Estados Unidos de forma casi instantánea, mediante un enlace (link) que se genera en la aplicación.
En un entorno donde las remesas y los envíos de dinero desde el exterior representan un componente importante del flujo financiero de muchas familias colombianas, Nequi busca responder con una solución digital y adaptada al nuevo escenario de pagos electrónicos. Según la página de Nequi, “imagínate que enviar dinero de Estados Unidos a Colombia fuera tan fácil como mandar un meme”.
Con este servicio, la entidad apuesta por facilitar la recepción de remesas sin las tradicionales visitas a oficinas.
¿Qué es “Giros a un Link”?
“Giros a un Link” es un servicio que, desde la app de Nequi, permite que un usuario en Colombia genere un enlace de envío que comparte con la persona que enviará dinero desde Estados Unidos.
Esa persona abre el link, ingresa sus datos, paga con tarjeta Visa o MasterCard de EE. UU. (débito o crédito) y el dinero llega directamente al disponible de la Tarjeta Nequi Visa del destinatario.
¿Cómo funciona paso a paso?
- En Colombia, el beneficiario abre la app de Nequi – menú Finanzas – Plata del exterior – Giros a un Link desde EE. UU.
- Completa la información adicional requerida en la app, y debe contar con una Tarjeta Nequi Visa (física o virtual) activa.
- Genera el link (o código QR) desde la app y lo comparte con la persona que va a enviar el dinero en Estados Unidos.
- El remitente en EE. UU. abre el enlace, acepta los términos, ingresa sus datos y realiza el pago con tarjeta Visa o MasterCard.
- En minutos, el dinero es depositado directamente en la Tarjeta Nequi Visa del beneficiario en Colombia.
Requisitos para el beneficiario
- Tener una cuenta activa en Nequi (depósito de bajo monto o cuenta de ahorros).
- Ser mayor de edad y tener cédula de ciudadanía.
- Tener activa la Tarjeta Nequi Visa (física o virtual).
- Completar la información adicional solicitada en la app.
Beneficios del servicio
- Rápido y seguro: el dinero llega en minutos.
- Disponible 24/7: cualquier día y hora.
- 100 % digital: sin papeles, sin filas, sin intermediarios físicos.
- Depósito directo a la Tarjeta Nequi Visa del usuario en Colombia.
- Costo cero para quien recibe: Nequi no cobra comisión al receptor.
Costos y límites
- El remitente en EE. UU. paga una tarifa de US$2,99 por transacción.
- El receptor en Colombia no paga comisión.
- Montos máximos: para cuentas de depósito de bajo monto el tope es $4 millones mensuales; para cuentas de ahorros el límite es $10 millones mensuales.
Actualmente el servicio está disponible únicamente para envíos desde Estados Unidos hacia Colombia. El servicio es prestado por la empresa Palla Inc., la cual asume la responsabilidad frente al consumidor.
Finalmente, el link generado puede compartirse con múltiples personas, no tiene fecha de vencimiento, lo que brinda flexibilidad al beneficiario.