Nequi regalará plata durante septiembre: conozca cómo participar

En Colombia, el envío y recepción de remesas ha tomado gran relevancia durante los últimos años, especialmente porque, según cifras del Banco de la República, estas transferencias superaron los US$10.000 millones en 2024, convirtiéndose en una de las principales fuentes de ingreso para millones de familias.
Este crecimiento ha motivado a las entidades financieras y fintech a mejorar sus servicios digitales, ofreciendo alternativas rápidas y seguras para quienes reciben dinero del exterior.
En este contexto, Nequi, la billetera digital, ha lanzado una nueva campaña llamada “Pasa la voz y gana lucas”, que tiene como objetivo fortalecer su servicio de remesas y potenciar las transferencias internacionales mediante alianzas con plataformas globales como PayPal y Payoneer.
La iniciativa no solo busca fidelizar a sus usuarios actuales, sino también ampliar su base de clientes mediante un sistema de referidos que recompensa a quienes inviten a nuevos usuarios a utilizar estas herramientas.
¿Cómo funciona la campaña de Nequi y hasta cuándo estará vigente?
La actividad, que comenzó el 5 de septiembre y se extenderá hasta el 2 de octubre de 2025, permite que los usuarios de Nequi participen compartiendo un código único de referido, disponible en la campana de notificaciones de la aplicación.
Este código alfanumérico debe enviarse a familiares, amigos o conocidos que nunca hayan utilizado la plataforma para recibir remesas o transferencias a través de PayPal o Payoneer.
El proceso para participar es de la siguiente manera:
- El usuario debe iniciar sesión en Nequi y ubicar su código de referido en la sección de notificaciones.
- Compartir el código con personas que no hayan realizado nunca una remesa ni utilizado PayPal o Payoneer con Nequi.
- El referido debe realizar una operación con alguna de estas plataformas por primera vez.
- Antes de finalizar la transferencia, ingresar el código de referido en el formulario indicado dentro de la app.
Incentivos y premios para los usuarios
La campaña cuenta con más de 9.000 incentivos disponibles, distribuidos en dos modalidades:
- $15.000 para cada referido que reciba su primera remesa mediante Nequi (con un total de 5.500 premios disponibles).
- $10.000 para cada referido que envíe dinero desde PayPal o Payoneer por primera vez (con un total de 4.000 premios disponibles).
Cada semana se premiará a los primeros usuarios que cumplan con los requisitos:
- 1.375 ganadores semanales para la categoría de recepción de remesas.
- ganadores semanales para la categoría de transferencias desde PayPal o Payoneer.
Los abonos se verán reflejados directamente en la cuenta de Nequi, identificados con el mensaje “Ganaste por referir”, y estarán disponibles hasta 30 días después de finalizada la campaña, es decir, hasta el 2 de noviembre de 2025.