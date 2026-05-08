Colpensiones aclara que en estos casos heredar una pensión en Colombia no es para siempre

A diferencia de lo que se pueda pensar, heredar una pensión en Colombia, mediante el mecanismo de sobrevivencia de Colpensiones, no es para siempre.
Lo anterior teniendo en cuenta que deben cumplirse requisitos para poder acceder al beneficio, cuando se trate de tener una jubilación de por vida.
Entre las condiciones más importantes, Colpensiones señala que heredar una pensión en Colombia solamente se aplica para quienes son beneficiarios directos (cónyuges, hijos o familiares dependientes económicamente).
Incluso, en el marco de la regulación, no todos los casos llevan a que una persona herede para toda la vida la jubilación de un pensionado.
¿Por qué no se hereda una pensión en Colombia para siempre en Colpensiones?
Indica la Ley 100 que debe el cónyuge acreditar la vida marital con el titular del ahorro, al tiempo que, si es mayor de 30 años con al menos un hijo concedido en esa relación, la herencia de la pensión es vitalicia.
En cambio, heredar una pensión en Colombia mediante Colpensiones tendrá un tiempo límite, de hasta 20 años cuando el cónyuge beneficiario tiene menos de 30 años.
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La otra condición para no tener esa pensión vitalicia es no haber concebido un hijo durante ese matrimonio, caso en el que el beneficiario deberá seguir haciendo los aportes para recibir una jubilación propia.