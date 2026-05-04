Esta es la pensión en Colombia a la que pocos trabajadores aplican, pero que elimina el requisito de edad

El sistema de jubilación vigente cuenta con una serie de facilidades para aprobar la pensión en Colombia. En algunos casos, dice la norma, se pueden flexibilizar los requisitos para que los trabajadores se jubilen antes de lo previsto.
De acuerdo con la ley, los trabajadores con algunas condiciones especiales pueden pedir que se les reconozca el retiro laboral, más allá de que tenga algún tipo de incapacidad laboral.
Este tipo de pensión en Colombia se le reconoce como “especial de vejez por hijo o familiar con discapacidad”, reconocida por la reforma al sistema de jubilaciones que se aprobó hace dos años, pero que sigue bajo estudio de la Corte Constitucional.
Cuando se reconoce esta jubilación, la prestación permite que el cuidador se pensione de manera anticipada, sin importar su edad, para dedicarse al cuidado del familiar.
¿Qué debe cumplirse para acceder a esta pensión en Colombia?
- Semanas de cotización: El cuidador debe haber cotizado el mínimo de semanas exigidas para la pensión de vejez ordinaria (actualmente 1.300 semanas)
- Discapacidad del familiar: El familiar debe tener una calificación de pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50 %, debidamente certificada
- Dependencia económica del familiar a cuidar
Lo que pasa con la edad
Según este mecanismo, se elimina el requisito de edad, que es de 57 años para mujeres o 62 años para hombres.
Reglas de mantenimiento del beneficio de esta pensión
- Si el cuidador vuelve a trabajar y se afilia nuevamente al sistema de seguridad social, el pago de la pensión se suspende
Recomendado: Limitar inversiones en el exterior a fondos de pensiones afectará rentabilidad y ahorros de colombianos
De acuerdo con el sistema de jubilaciones vigente, la pensión en Colombia se mantiene mientras persista el estado de invalidez del familiar, además de que este siga dependiendo del pensionado.